Tras la celebración del Spanish Open y el FSR Open Junior, el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo se prepara para acoger desde este martes y hasta el próximo domingo el World Cup of Pool, uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del billar y del que los españoles Fran Sánchez –número uno del mundo– y David Alcaide son los vigentes campeones.

En la Copa del Mundo de billar del pasado año, en Brentwood (Reino Unido), Sánchez y Alcaide derrotaron a Australia (7-1), Albania (7-1) en octavos de final y al equipo B de Reino Unido por 9-2. Taiwán, a la que derrotaron por 9-4 en semifinales, fue su último obstáculo antes del duelo decisivo, la final, en la que se midieron, y derrotaron, a Aloysius Yapp y Toh Lian Han, de Singapur, por un claro 11-6.

Los dos billaristas españoles tratarán de redimirse en este torneo tras sus sorprendentes eliminaciones antes de tiempo en el reciente Spanish Open.

Fran Sánchez cayó a manos del húngaro Oliver Szolnoki en la primera eliminatoria de la ronda final; Alcaide no pudo con el albanés Ecklent Kaci en la siguiente fase. Ambos partían como principales favoritos, sobre todo el número uno del ránking, pero no colmaron las expectativas depositadas sobre ellos. En el World Cup of Pool tienen la oportunidad de jugar al nivel que se les supone y revalidar el título.

En la Copa del Mundo participan un total de 31 países, ya que España cuenta con dos parejas. Además de la ya mencionada, José Alberto Delgado y Jonás Souto Camino serán los otros representantes nacionales en el torneo.

Fran Sánchez y David Alcaide iniciarán este martes su andadura en el World Cup of Pool enfrentándose a la pareja de Filipinas. Delgado y Souto tratarán de avanzar a la siguiente fase midiéndose contra Arabia Saudí.

El tercero de los torneos lucenses

El Pazo de Feiras acogerá la tercera de las citas billarísticas que han copado sus instalaciones durante las últimas dos semanas. El Spanish Open ha sido todo un éxito y el FSR Junior Open reunió a los mejores jóvenes del mundo. Una Copa importante El World Cup of Pool es uno de los eventos por países más destacados de esta modalidad y cuenta ya con un total de once países campeones. España fue la última en sumarse a la lista, en 2022.



Horarios y premios

El evento arranca este martes en jornada de mañana (de 13.00 a 17.00 horas) y de tarde (de 19.00 a 23.00 horas). El sábado se disputarán los cuartos de final y el domingo será el turno para las semifinales y la final. La pareja ganadora se embolsará un premio de 60.000 dólares.