El Río Breogán debe limitar complicaciones

En el camino hacia la Liga Endesa, el Río Breogán quiere limitar las complicaciones. Y por esto afronta el segundo encuentro del play off de ascenso ante el Palmer Alma Mediterránea Palma, (hoy a las 20.30 horas en el Polideportivo de Son Moix de Mallorca) con la intención de conseguir un triunfo que le otorgue el pase a semifinales. Evitar un hipotético tercer partido además de evitar riesgos con respecto a la clasificación también ahorraría esfuerzo, que puede ser un aspecto valioso de cara a las siguientes eliminatorias, y otorgaría más tiempo al conjunto lucense para poder preparar el siguiente cruce.

El Río Breogán viajó con todos los jugadores que participaron en el encuentro ante el conjunto balear el pasado sábado. Es decir, Álex Rivas sigue recuperándose de su lesión y Kevin Larsen, que sufrió un leve esguince en el tramo final de ese partido, formó parte de la expedición. Aunque el pívot danés no está totalmente recuperado y Diego Epifanio dijo ayer que no se encontraba "cómodo", no se descarta su participación en el encuentro de esta tarde. El entrenador breoganista señaló al respecto que si la decisión fuera exclusivamente del jugador "ya te digo que juega. Tiene muchas ganas de jugar" pero el técnico explicó que "pondremos todo en valor y tomaremos la decisión que creamos mejor para Kevin y para el equipo". Es decir, el breoganista será duda hasta el último momento y en gran medida dependerá de sus propias sensaciones. Incluso, el desarrollo del encuentro podría determinar si se corre algún riesgo dándole entrada en pista o se opta por el descanso.

Esta circunstancia puede influir en el desenlace del encuentro. Por una parte, no es necesario insistir en la importancia que el pívot danés tiene en el juego del equipo y no solo por lo que aporta sino por lo que es capaz de generar. Además, uno de los aspectos en los que el Río Breogán se mostró más claramente superior a su rival en los tres encuentros disputados en esta temporada fue en el juego interior y la posible ausencia de Larsen o el hecho de que no esté en las mejores condiciones podría igualar la lucha dentro de las zonas. La otra gran baza de los de Diego Epifanio está en el trabajo defensivo, con intensidad y un buen trabajo en este aspecto no solo limitan a un rival con referentes ofensivos muy claros, sino que potencia la ofensiva del equipo breoganista.

El Básquet Coruña, clasificado

El Básquet Coruña es el primer equipo en clasificarse para semifinales al imponerse ayer al Oviedo (69-70) en la cancha asturiana. El equipo herculino espera rival que saldrá de la eliminatoria que disputan el Granada y el Real Murcia, que se enfrentan esta tarde (21.00 horas) en el Pabellón Príncipe Felipe de la capital murciana. En el primer encuentro, el triunfo fue para los andaluces aunque con más apuros de los previstos (73-69).



Eliminatorias

El Alicante intentará igualar la eliminatoria que le enfrenta al Tau. En el primer encuentro ganaron los de Castellón (78-70). De esta eliminatoria saldrá el rival del Breogán o del Palma.