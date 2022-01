Es un año extremadamente atípico para el Durán Maquinaria Ensino. En una temporada en la que la competición europea prometía alegrías para un club que lo dio "todo" para reforzar la plantilla, las lesiones acabaron con toda esperanza deportiva en la primera mitad del curso. Además, un brote de covid obligó al equipo a parar la competición durante el último mes —volvió con una extraordinaria victoria ante el Leganés (49-75) este pasado fin de semana—, a la que regresó con un nuevo entrenador, Fernán Varela, y con una situación que no se ha visto habitualmente en estos niveles de profesionalismo: Miguel Ángel Ortega, destituido el pasado 8 de enero, no se ha desvinculado todavía del club.

Y es que el ya exextrenador del cuadro lucense sigue cumpliendo con sus horarios semanales en las oficinas del Pazo dos Deportes de Lugo. Aunque ya no ejerce como primer entrenador, figura para la que fue contratado el pasado verano, Ortega acude cada día para desarrollar otras labores, entre las que están "finiquitar ciertos papeleos", como reconoce el presidente de la entidad, Manuel Durán. «No nos hemos desvinculado. Valoramos distintas posibilidades, es un técnico con mucha experiencia y nos gustaría contar con él en otros aspectos. Buscamos un término medio para introducirle dentro de nuestra estructura, quizá en la cantera. Sería una ayuda importante pero está todo sin definir, en negociación», apunta el presidente.

Una situación atípica que puede tener relación con la veteranía de Ortega. A sus 60 años, el madrileño no se ve liderando un nuevo proyecto y no descarta ejercer en el equipo lucense desde un segundo plano. El ya exentrenador llegó el pasado verano con un contrato de una temporada, y podría seguir en el Ensino hasta el próximo periodo estival.

"Tenemos muy buena relación personal y al club le encantaría contar con él en otras facetas para aprovechar su valía profesional. No sabemos si le interesa o no, pero estamos ahí", reconoce Manuel Durán.

El puesto que dejó Miguel Ángel Ortega lo ocupa ahora mismo Fernán Varela, un joven entrenador que llegó al equipo durante el verano de 2020 para reforzar el cuerpo técnico del entonces técnico ensinista, Carlos Cantero. La decisión del Ensino de apostar por Varela recuerda, precisamente, a lo que ocurrió con el propio Cantero, hoy primer entrenador del Casademont Zaragoza, que tomó las riendas de cuadro lucense tras la salida por motivos personales de Juan Nécega.

"Lo lógico es apostar por Fernán Varela como lo hicimos en su día por Cantero. Si no le hubiésemos dado la oportunidad a Cantero, igual hoy no estaba en el Casademont. Lo mismo pienso de Fernán. Lleva toda la vida en esto, está preparado y sabe de baloncesto", indica Durán. "Está capacitado para el reto, es un gran trabajador de baloncesto y cuanta más gente de la casa saquemos, más duración tendrá el proyecto. Igual con las jugadoras, porque el año que viene la idea es apostar por gente de la casa, por las chicas que tenemos becadas en el equipo júnior y por las jugadoras que están en Estados Unidos y que recuperaremos", recuerda.

Durán celebró el necesario triunfo de este domingo ante el Leganés, pero recordó que "ni antes éramos tan malas ni ahora somos tan buenas", y añadió que la plantilla, por fin, "ha podido entrenar al completo después de seis meses fatídicos".

ADMINISTRACIONES. Aunque Manuel Durán reconoce que el presupuesto del Ensino depende más de las aportaciones privadas que de las públicas, recordó que no todas las instituciones han cumplido con su «palabra» esta temporada. "Lo de la Xunta ya está claro y están cumpliendo. La Diputación está en pasos de hacerlo y el Ayuntamiento es el que está un poco rezagado, porque teníamos un compromiso que no tenemos ninguna duda de que se va a cumplir. Entendemos que están trabajando en ello, porque la Eurocup fue un gasto extra que tuvo el club y de hecho no lo hicimos nada mal, no logramos la clasificación por solo dos puntos", recuerda el dirigente.

En este sentido, Durán asegura que la falta de ingresos ha sido una constante en las dos últimas temporadas sin apenas público en las gradas del Pazo. "Es complicado para nosotros, jugamos ante los mismos aficionados que hace diez años, no tenemos ingresos por ahí y las administraciones no ayudan tanto si lo comparamos con otras provincias. Tenemos muchas dificultades", señaló.

Con todo, el presidente es optimista con la situación del equipo y con la recuperación de Tamara Abalde, que se entrena con sus compañeras y debutará en las próximas semanas. "Vemos que hay un equipo competitivo, que la planificación fue buena".