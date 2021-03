Liga a tres partidos para un Ensino ilusionado

El Durán Maquinaria Ensino afronta este viernes el primero de tres partidos decisivos en sus aspiraciones por acceder al play off por el título de la Liga Endesa Femenina, y lo hace con una plantilla muy corta de efectivos y, en cierta manera, con un Carlos Cantero preocupado por el estado físico de sus jugadoras.

La visita del Al-Qázeres (19.45 horas) al Pazo dos Deportes de Lugo no llega en un buen momento para el equipo lucense. Según reconoció este jueves, el técnico en la previa del encuentro, "llegamos sin entrenar bien esta semana y con lesiones que nos limitan mucho la rotación".

El madrileño se refiere al caso de la neerlandesa Natalie van den Adel, ya recuperada del covid después de dos semanas sin participar con el equipo pero todavía con "serias secuelas" que arrastra, sobre todo en las sesiones de entrenamiento. "Está muy mal y es peligroso que entrene más de lo que hace", avisó Cantero. "Es como si estuviera a 6.000 metros de altura, le falta oxígeno y no puede hacer esfuerzos largos, no recupera bien, su capacidad pulmonar está dañada", explicó. "Si puede jugar, que ya se verá, será para dar rotaciones muy cortas, de un minuto al final de los cuartos y poco más. Ella tiene muchas ganas, pero hay que controlar su estado al detalle", lamentó.

Por ello, y por las características del equipo extremeño, Cantero espera un partido de "ritmo alto", pero con la "incertidumbre de ver si somos capaces o no de llevarlo a cabo con la escasa rotación que vamos a presentar", apuntó.

El entrenador, resignado, habló de "adaptarse a la situación" y de mejorar en la defensa individual, un aspecto que falló en el partido de ida ante este mismo rival (77-74).

Al Qázeres, penúltimo, visita la cancha lucense con la necesidad de ganar si quiere mantener aspiraciones de permanencia. Sin embargo, esta situación no preocupa a Carlos Cantero, que aseguró este jueves que hubiera firmado enfrentarse a los equipos de la zona baja de la clasificación en el tramo final de la temporada. "Eso sí, me gustaría afrontar estos partidos de una manera más positiva y con el equipo en mejores condiciones", aclaró.

Habrá público hoy en el Pazo y se espera que gran parte de los 450 socios se desplacen a ver el partido

HÁNDICAP. Un "hándicap", el de las lesiones, que impide a Cantero pensar más allá del partido de esta tarde. "Al Qázeres está físicamente mucho mejor que nosotros, se juegan una de sus últimas balas y eso es lo que me preocupa ahora mismo. Ver cómo tengo al equipo ahora mismo no da pie a pensar mucho más allá", lamentó el entrenador en referencia a los también fundamentales encuentros ante el Kutxabank Araski, correspondiente a la penúltima jornada, y ante el colista de la tabla, el Quesos El Pastor, en la última fecha del campeonato antes de iniciar los play off por el título liguero.

EL RIVAL. El equipo extremeño afronta la antepenúltima jornada de la Liga Endesa después de encajar cuatro derrotas consecutivas -contra Valencia, Bembibre, Estudiantes y Girona- y en una situación delicada, tanto deportiva como institucionalmente.

Al-Qázeres solo ha ganado un partido de los últimos doce -contra el Ciudad de la Laguna, a domicilio-, pero físicamente será una amenaza para el equipo de Cantero por haber descansado durante la Copa de la Reina, que se disputó el pasado fin de semana.

El técnico madrileño, sin embargo, no olvida la actuación de la griega Eleanna Christinaki (25 puntos en 31 minutos) en el partido de la primera vuelta. "Le dejamos demasiada responsabilidad en el tiro y nos penalizó. Todo pasa por mejorar esa capacidad en defensa, sobre todo las jugadoras exteriores", avisó Cantero, que pidió a sus jugadoras "adaptarse a las circunstancias, asegurar el rebote, cometer los menos fallos posibles y poner intensidad en los duelos defensivos" en este decisivo tramo final de la temporada.