Joan Carrillo, antes de afrontar mañana (16.15 horas) el duelo ante el poderoso Levante en el Ciutat de Valencia, indicó que el Lugo y su entorno debe "dejar de hablar" y centrarse "en una Liga de 14 partidos" para conseguir la salvación. El preparador catalán aseguró que hay muchos referentes de equipos en la misma situación que el club rojiblanco que lograron la salvación, un objetivo que ya está "focalizando".

"Más que en el pasado me estoy focalizando en lo que tenemos que hacer para salvar al equipo, que lo tengo muy claro. Tenemos que ponernos todos a trabajar, porque quedan 14 partidos en los que vamos a tener opciones", observó Carrillo.

El técnico rechazó que la presión por ganar partidos por la mala situación del equipo sea un problema para él y sus futbolistas. "La presión es un privilegio, porque en un momento en el que tengo presión es porque estoy buscando un resultado interesante. En el momento en que lucho por algo que no es interesante no hay presión. Esta aparece cuando luchas por unos intereses importantes. Los futbolistas reciben cantidad de 'inputs' que son negativos, pero ellos son responsables y profesionales y son los primeros que quieren salir de esta situación. Es el momento de dejar de hablar tanto y de ir todos juntos a por la acción. Este es el único camino y es muy claro: son 14 partidos que tenemos que competir", recalcó el catalán.

"Si nosotros estamos cerca de competir la nivel de esos partidos es una Liga de 14 jornadas en las que tenemos que estar de los equipos que consigan más puntos. Nosotros queremos ganar ya. Hay que plantear que el pasado y hablar de estadísticas y clasificaciones no nos beneficia", añadió.

Sobre el duelo del Levante, que lleva 19 partidos consecutivos sin perder en la temporada, afirmó: "Las estadísticas están para romperlas como dice el tópico. Es un equipo al que hemos analizado y en casa creo que lleva algunas victorias consecutivas. Pero nosotros tenemos que prescindir de esto, tenemos que tener un plan de partido, ceñirnos a él, tener la responsabilidad de ejecutarlo y tendremos opciones".

"El Levante es un equipo que tiene muchos jugadores experimentados en el fútbol español. Tiene una filosofía muy fiel a su entrenador y que crea superioridades en las diferentes zonas, que va a intentar buscar acciones de uno contra uno y que con espacios son muy peligrosos, que en la estrategia es muy poderoso... Es un equipo ante el que tenemos que ceñirnos al plan de partido, que es estar muy organizados a nivel defensivo y también atacar, porque los que van allí solo a defenderse, la mayoría de ellos, pierden los partidos".

Carrillo ve a la plantilla en buen estado. "La predisposición de los futbolistas es muy buena y poco a poco van a tener opciones para ayudarnos. No voy a distinguir entre los jugadores nuevos y los que ya están aquí. Tenemos que acostumbrarnos a hablar del grupo, porque es el grupo el que nos va a llevar a salvar al equipo".

"Cada día estamos ajustando mejor el bloque defensivo, no solo la línea defensiva. Sabemos cómo es la competición y la mayoría de los equipos ganan por pocos goles, por lo que no encajar es bueno. Tenemos capacidad para mejorar y para generar y el gol vendrá".

Xavi torres

El entrenador del Lugo habló además sobre la alineación de Xavi Torres, condenado por amañar partidos y con el que cuenta pese a la sentencia que lo declaró culpable de corrupción deportiva.

"Xavi Torres es un profesional como la copa de un pino y ha demostrado su valía en el Lugo. Lo más importante es que a nivel legal nosotros no incumplimos nada. Vamos a pensar en que aquí no se está haciendo nada ilegal y por eso no tengo que prescindir de uno de los jugadores referentes del equipo", opinó Carrillo.

Enfermería: Javi Avilés mejora de su lesión

El técnico del Lugo, Joan Carrillo reveló que Javi Avilés evoluciona bien de su lesión, aunque no "va a arriesgar" con el jugador. "Con Avilés estamos muy contentos, porque la semana pasada esas molestias podían ser de semanas y la evolución es muy buena. Vamos a ver, pero en cuestión de lesiones no voy a arriesgar".

Juanpe y Joselu

Carrillo también reveló que la lesión de Juanpe "va para largo" y que Joselu no estará todavía con el equipo.