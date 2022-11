Un líder sólido visita el Pazo

El líder de la Liga Endesa visita esta tarde (19.30 horas) el Pazo dos Deportes de Lugo para medirse con un Río Breogán que encadena dos derrotas y que con el duelo de este sábado abre un tramo de calendario realmente exigente.

Hablar de líder a la mitad, prácticamente, de la primera vuelta liguera suele ser sinónimo de hacerlo del Real Madrid o del Barcelona —de hecho en los doce últimos años solo el Valencia evitó que a estas alturas uno de esos dos equipos ocuparan la primera plaza—, pero en esta ocasión el primero es un brillante Lenovo Tenerife, que ha protagonizado un espectacular inicio de temporada.

No hay más que dar un repaso a los resultados para percatarse de que los hombres de Txus Vidorreta están, en estos momentos, en un nivel difícilmente alcanzable para la mayor parte de sus rivales. Ahí están los diecinueve puntos de ventaja por los que derrotó a Obradoiro (86-67) o Baxi Manresa (70-89) o los dieciséis por los que superó a Gran Canaria (70-86), Bilbao (73-57) o Valencia (94-78). En definitiva, solo el Girona (76-67) y el Baskonia (79-85) cedieron por menos de la decena de puntos, al margen del Barça, único que hasta el momento logró superar a los tinerfeños (65-67).

Es decir, el Río Breogán afronta una misión que a priori se presenta poco menos que imposible. Aun al abrigo del Pazo, los breoganistas van a necesitar su mejor versión para poder ser competitivo ante un Lenovo Tenerife al que cuesta encontrar puntos débiles.

Los tinerfeños viven el momento de plenitud para el que han trabajado durante los últimos cuatro años. Una plantilla larga, compensada y con experiencia. Al margen de su gran trabajo defensivo —sólo encajan 69,3 puntos por encuentro y se aseguran 11 recuperaciones de media— el Tenerife no desentona, ni mucho menos, en ninguna de las otras facetas del juego.

Suelen controlar casi siempre el ritmo del partido, son sólidos en el rebote, siguen manejando —sobre todo ese tándem incombustible que forman Huertas y Shermadini— el bloqueo y continuación como casi nadie (es el segundo equipo con mejor porcentaje en tiros de dos puntos) y además amenaza desde el perímetro con Sasu Salin, que está posiblemente al mejor nivel desde que juega en España, que asegura más de tres triples por encuentro pero además con un gran acierto (un 47,3 %). Pero también brillan Jaime Fernández, el MVP de la pasada jornada, Bruno Fitipaldo o Elgin Cook, sin olvidar que sus ‘cuatros’, tanto Doornekam como Abromaitis, pueden desequilibrar en cualquier momento con sus lanzamientos.

Sin Lukovic. El Río Breogán no podrá contar, por tercera jornada consecutiva, con Marko Lukovic, baja sensible y que debilita aún más las opciones del juego interior de los de Veljko Mrsic. Y ese puede ser el punto de arranque para intentar la sorpresa. Dominar el propio rebote, fundamental para evitar segundas opciones que serían letales ante un rival como el canario y también para intentar correr. Las transiciones, el ritmo alto de juego puede ser un buen aliado para las opciones locales. No será fácil, desde luego.

Alineaciones previstas para este sábado. EP

Tampoco lo será superar el entramado defensivo del Lenovo Tenerife. Ya está dicho que es el equipo que menos puntos encaja de la competición, complica mucho el ataque del rival, le incomoda y no hay que olvidar que el equipo lucense sufre en ataque estático, le cuesta en muchas fases mantener una circulación de balón dinámica y efectiva, y tampoco se puede obviar que su lanzamiento exterior no es precisamente fiable. De hecho, solo el Unicaja presenta, hasta ahora, menos acierto en el tiro de tres puntos que el conjunto lucense.

Antecedentes: 12 enfrentamientos

Breogán y Tenerife se enfrentaron en 12 ocasiones en la máxima categoría del baloncesto español con balance favorable para los canarios, con siete triunfos.



Incorporaciones: cinco jugadores se han incorporado esta temporada al proyecto tinerfeño



Cuatro de las incorporaciones proceden de la Liga Endesa. Son los casos del exbreoganista Iván Cruz, así como Jaime Fernández y Tim Abromaitis, ambos procedentes del Unicaja, y Mousa Diagné, el jugador más joven del equipo con 28 años y que llega desde el Andorra. El alero estadounidense Elgin Cook, 1,96 metros de estatura y 29 años de edad, jugó la pasada temporada en el equipo turco del Tofas Bursa.



Proyecto: 7 plazas básicas



Txus Vidorreta volvió al Tenerife en la temporada 2018-19, después de un corto paso por el Valencia. Con él llegaron aquella temporada cinco jugadores, que aún permanecen en el equipo: Giorgi Shermadini, Sasu Salin, Aaron Doornekam, Marcelinho Huertas y Fran Guerra. A la temporada siguiente, es decir, en la 2019-20, llegó al equipo el escolta uruguayo, con pasaporte italiano, Bruno Fitipaldo.



Plantilla larga y experta: seis jugadores disputan más de veinte minutos de media



El Tenerife tiene una plantilla larga y experta y, lógicamente, saca provecho de ello. Teniendo en cuenta que ocho jugadores superan los treinta años y que tres más ya han cumplido los 29, no es extraño que Vidorreta, contando además con la calidad de todos sus jugadores, intente dosificar los minutos. Seis jugadores (Shermadini, Salin, Doornekam, Huertas, Cook y Abromaitis) superan los 20 minutos por partido y cuatro más están por encima de la decena.