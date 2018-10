Lezkano: "Era el partido que queríamos"

El entrenador del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, habló de "el partido que queríamos", en alusión a la victoria de su equipo en casa ante el Monbus Obradoiro en el primer derbi gallego en ACB en 17 años.

Lezkano ha indicado que se trataba de un encuentro "de muchos nervios" y que ello se ha notado en las imprecisiones de los jugadores de ambos conjuntos, aunque los locales han sido capaces de llevar el partido a su terreno en cuanto a ritmo ofensivo.

"Hemos jugado a pocos puntos", ha apuntado, lo cual ha permitido que su propuesta defensiva de cambios constantes haya brillado hasta colapsar a un Obradoiro que llegó al descanso con apenas 18 tantos anotados.

Ello le ha valido al técnico vasco para afirmar que han sido "mejor a nivel defensivo durante todo el partido", ya que -ha añadido- han tenido "muy pocos peros y muy pocos despistes", especialmente "hasta el descanso".

A pesar de esto, Obradoiro fue capaz de meterse en el partido durante el último cuarto y despertar viejos fantasmas en un Breogán al que le cuesta sumar victorias.

"Ha habido un momento en que lo hemos pasado mal", ha admitido Lezkano, que ha valorado que su equipo haya superado este "momento crítico" pese a que en alguna ocasión han renunciado a "tiros clarísimos" y optado por decisiones peores.

"Nos faltan muchas horas de entrenamiento juntos y nos falta esa pizca de confianza" para resolver estos partidos con mayor solvencia, ha sentenciado el entrenador del Breogán, que en todo caso se ha mostrado "satisfecho" con la actitud y el carácter exhibido por sus jugadores. "Con esta mentalidad y buen trabajo seguro que vamos a tener muchas más tardes como las de hoy", ha concluido.

Moncho Fernández: "No fuimos capaces de atacar la defensa del Breogán"

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, ha considerado, tras la derrota de su equipo ante el Cafés Candelas Breogán, que su equipo no fue capaz de jugar ante la defensa planteada por el conjunto lucense.



"No fuimos quien de atacar la defensa del Breogán", ha afirmado Fernández en la comparecencia de prensa posterior al partido, en la que ha señalado que tras dos primeros cuartos "muy desacertados" su equipo fue capaz de encontrar las costuras de la "gran defensa" breoganista aunque sin éxito para llevarse el encuentro.



De acuerdo con el técnico gallego, los lucenses obtuvieron una "ventaja buena" en los primeros compases del encuentro que subieron mantener merced a su buen hacer defensivo.



En cualquier caso, ha recalcado que el juego de Breogán ha sido de "mucho mérito" y que no ha ayudado a frenarlo el "desacierto enorme" del Obradoiro en los compases iniciales del encuentro.