Lezkano recalca que la defensa debe ser fija

El Cafés Candelas Breogán, flamante campeón de la Copa Galicia, volvió a los entrenamientos en la tarde de ayer casi sin descanso tras la final del miércoles. Los celestes ultiman la preparación del encuentro liguero que mañana (18.00 horas) se enfrentarán con el Universidad Católica de Murcia en el Palacio de los Deportes de la capital murciana.

Antes de la sesión preparatoria, el entrenador del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, compareció ante los medios informativos en primer lugar para dejar claras las prioridades de su equipo. «Ganar es siempre bueno, aunque todos sabemos la importancia relativa del título de campeón de Galicia. No quisimos arriesgar lo más mínimo y no participó ninguno de los tocados. Y jugadores que, en principio, pueden tener un rol secundario jugaron bastantes minutos y espero que esto les sirva para coger confianza. A partir de aquí, lo importante es el encuentro de Murcia», comentó.

El próximo rival del Breogán ocupa la penúltima plaza de la tabla de la Liga Endesa con una sola victoria. Además, cierra otras clasificaciones estadísticas. Así, es el equipo con peor porcentaje en tiros de dos puntos o el que menos rebotes defensivos captura. Pero todo esto para Lezkano solo tiene una lectura relativa. «Llevamos pocas jornadas y las estadísticas no dicen mucho. Además, el Murcia jugó con rivales de entidad. Tienen más derrotas en la Liga pero su trayectoria en Europa es impecable. No hay que fiarse de los números, tienen buenos tiradores y habrá que estar muy pendientes de ellos. Si no defendemos nos harán daño», dijo.

El técnico destacó que el conjunto que dirige Javier Juárez «es muy físico, tiene jugadores muy agresivos y tiene todos los puestos muy bien cubiertos». «Nos espera un trabajo muy complicado. Jugadores tan físicos nos obligan a un trabajo distinto al que, por ejemplo, hicimos ante el Obradoiro el pasado sábado», añadió.

Esto último implica otro tipo de defensa, pero Lezkano entiende que es necesario que el Breogán mantenga el nivel defensivo. «Hicimos un buen trabajo defensivo en los dos partidos ante el Obradoiro, sobre todo en el del sábado. Esto tiene que ser fijo en todos los partidos, tenemos que ser siempre igual de duros y agresivos y para ello espero que nos ayude la dinámica de los dos últimos partidos que jugamos», finalizó.