Lezkano quiere "juego alegre" ante el Valencia

"Controlar el rebote para ver si podemos tener un ritmo de juego alegre". Esa es la primera premisa marcada por Natxo Lezkano para que el Cafés Candelas Breogán pueda defender sus opciones el domingo (17.00 horas, Pazo dos Deportes) ante el Valencia Basket.

"No se trata de que corramos todo el rato, pero sí tener un cierto ritmo. También será importante que no puedan tirar mucho de tres puntos porque lo hacen con acierto, tenemos que evitar que tengan porcentajes de acierto altos y esto implica defender muy bien, porque no podemos centrarnos solo en evitar los tiros desde el perímetro, ya que te pueden coser los de dentro", añadió el técnico del equipo lucense.

Además de destacar al pívot Bojan Dubljevic, al que calificó como "de los tres mejores jugadores de la Liga en su posición» se refirió al «ataque muy compensado" del Valencia. "Saben a lo que juegan, circulan bien el balón y son buenos pasadores. Saben perfectamente dónde están sus ventajas y de ahí sus altos porcentajes en el tiro. Sus jugadores interiores son de primer nivel. En definitiva es un equipo muy polivalente que hace muy bien las cosas en ataque y cada vez mejor en defensa".

Y es que para Lezkano el próximo rival del Breogán es "un equipo top". "No me atrevo a decir que está en un escalón por debajo del Madrid, Barça o Baskonia porque a lo mejor no es así. Lo cierto es que llevan muy buena trayectoria en ACB y en Eurocup han ganado todos los partidos. No han fallado en lo que va de temporada ante rivales inferiores y desde luego es un equipo que va a más, como lo demuestran sus últimos resultados", señala.

Con todo, el entrenador del Breogán confía en las opciones de su equipo y no oculta la importancia que tendría para su equipo acabar la primera vuelta con siete triunfos. "Estaría por encima de nuestras previsiones iniciales, sobre todo tras los problemas que hemos tenido. Ganar nos reforzaría en lo que estamos trabajando y en nuestras ideas", dice, y entiende que el momento para sus jugadores es bueno. "Ahora mismo tenemos una buena dosis de confianza y ganar al Valencia lo reforzaría. Pero, de todas formas, con victoria o derrota tenemos que saber cuál es el objetivo, cuál es el trabajo que tenemos que hacer y qué partidos hay que ganar, porque todos suman, pero unos son más importantes que otros".

Aunque ya se entrena con el grupo, Ricardo Úriz, aún no está en condiciones de reaparecer el domingo, según avanzó el entrenador vasco, mientras que Lucio Redivo es duda y dependerá de su evolución en los próximos días. De momento sigue sin entrenarse con el resto de sus compañeros. "Lucio no está en la dinámica del equipo. Va poco a poco y a día de hoy no está para jugar. Vamos a ver si mejora de cara al encuentro", dijo Lezkano, que añadió que los problemas del escolta argentino son «los mismos» que tuvo al inicio de temporada. "La acumulación de partidos y entrenamientos han hecho que se reprodujeran y aunque no es grave sí es muy doloroso. Hemos decidido que parara para que estuviese en perfectas condiciones para la semana que viene. Aunque, como he dicho, aún no sé si podrá jugar contra el Valencia", dijo. También aseguró que Sulejmanovic está mucho mejor de sus dolencias en la rodilla.