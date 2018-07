Los técnicos del Breogán trabajan en la confección de la plantilla de la próxima temporada, una labor que, como señala Natxo Lezkano ,se demorará en el tiempo. "Desde luego no vamos a hacer la plantilla pasado mañana, nos va a llevar tiempo", asegura.

"Estamos valorando diferentes opciones y avanzando en algunas de ellas", señala Lezkano, y desvela que en estos momentos solo un jugador tiene asegurada su presencia en la plantilla de la próxima temporada. "Solo Christian Díaz es seguro que formará parte del equipo, con el resto, incluidos los que tienen contrato, aún no hemos tomado ninguna decisión en firme", apunta.

El siguiente jugador que se podría confirmar como miembro del equipo es Ricardo Úriz. "Se le presentó una oferta y en breve sabremos su contestación. Confío en que la acepte, él me trasladó que tenía muchas ganas, que estaba motivado y muy a gusto en Lugo, pero a día de hoy aún no está firmado", señaló el técnico del conjunto lucense.

El técnico breoganista explicó las pautas a la hora de confeccionar la plantilla. "Hay que tener en cuenta el tema de los cupos -es obligatorio disponer de cuatro jugadores de formación en las plantillas de once y doce jugadores- y esto complica un poco las cosas. Vamos a ver a cuántos jugadores podemos renovar del año pasado. A partir de que sepamos cuáles van a ser nuestros cupos y la gente que va a renovar, avanzaremos más", señaló Lezkano, quien insistió en que a la hora de pensar en renovaciones "valoramos la continuidad y queremos que cuantos más sigan mejor, pero obviamente no todos podrán hacerlo, porque esta Liga es diferente y tenemos que hacer un equipo compensado con gente que ya estuvo en el equipo y con otra nueva".

Con respecto a la fisonomía de la plantilla, el entrenador breoganista desveló su idea. "Quiero tres bases, cuatro aleros y ya veremos si cuatro o cinco pívots", dijo el técnico lucense, quien considera fundamental poder disponer de "jugadores con experiencia en la ACB. Necesitamos tener buenos tiradores. Son dos cosas muy cotizadas y ahora mismo no somos un club referencia como lo éramos en LEB. Hay equipos en España y fuera más apetecibles y, por lo tanto, hay que hilar muy fino, realizar una buena tarea de selección y esperar el momento adecuado del mercado", señaló.

El Breogán, como el Manresa, no podrá acceder a los jugadores cuyos clubes han decidido ejercer su derecho de tanteo, ya que el plazo para realizar una oferta finaliza el 14 de julio, mientras que las dos entidades recién ascendidas no serán miembros de pleno derecho de la ACB hasta dos días más tarde. Una circunstancia que a Natxo Lezkano no le preocupa. "Nosotros no estamos en condiciones de competir con ningún club de la liga a la hora de realizar ofertas", apuntó.

Inevitablemente ya han empezado surgir algunos rumores que sitúan en la órbita breoganista a determinados jugadores. Desde Fran Vázquez a Alberto Corbacho, pasando por Javi Vega o el mismo Sasha Vezenkov. "Se ha preguntado por muchísimos jugadores y seguiremos preguntando. Pero desde luego no llegamos a preguntar por Vezenkov y hasta ahí puedo leer. Ya digo que tenemos mucho trabajo por delante y que tardaremos tiempo en tener confeccionada la plantilla", aseguró.