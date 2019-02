Lezkano: "El Zaragoza lo hizo mejor y su victoria es justa"

El entrenador del Breogán, Natxo Lezkano, no puso objeción al triunfo del Zaragoza, aunque precisó que el conjunto lucense jugó bien en la primera parte y notó los problemas por faltas personales de Alec Brown.

"El Zaragoza se mereció la victoria porque hizo las cosas mejor que nosotros, sobre todo en la segunda parte. En la primera las cosas estuvieron más a nuestro favor. Hicimos las cosas bien. Nos metimos rápido en el partido, encontramos las líneas de pase, conseguimos algunos robos y contraataques y situaciones buenas de tiro. El hecho de que a Alec Brown le pitaran rápido las dos primeras faltas y luego la tercera y la cuarta fue decisivo, porque estábamos cojos en el juego interior y para nosotros es un jugador muy importante", dijo.

"En la segunda parte ellos estuvieron mucho mejor. Controlaron el ritmo del partido, estuvieron mejor, robaron balones, nosotros estuvimos precipitados y tuvimos algunas pérdidas que permitieron que el Zaragoza corriera. Defendimos mal algunas situaciones de tiro. Nos equivocamos ahí. También tuvimos unos porcentajes horribles e hizo que, aunque estuvimos en el partido hasta cuatro minutos del final, la inercia y las sensaciones no eran buenas y al final se impuso el Zaragoza".

"Cuando el Zaragoza no corrió, que fue en la primera mitad, el ritmo del partido fue nuestro y la dirección de la anotación y el ritmo nos benefició a nosotros. Cuando pudieron correr el Zaragoza se impuso. En la dirección del juego nos faltaba Cvetkovic, que no pudo jugar y lo notamos, porque los bases no estuvieron lo bien que estuvieron en otras ocasiones", declaró Lezkano tras el encuentro.

Porfirio Fisac. Entrenador del Zaragoza: "La gente joven nos dio la alegría necesaria después del descanso"

Porfirio Fisac, destacó que el resultado "es justo" y que la victoria se fraguó en "los últimos minutos del segundo cuarto". "En la primera parte se metieron o con su rebote ofensivo nuestras pérdidas y nuestro desacierto en el tiro libre. El triunfo empezó en los últimos minutos del segundo cuarto y a partir del descanso, cuando la gente joven nos dio alegría. A partir de ahí no paramos".