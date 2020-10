Lezkano, sobre el Breogán: "Tienen mucha calidad"

Natxo Lezkano, entrenador del Liberbank Oviedo, no oculta que la plantilla del Leche Río Breogán le "gusta mucho" y añade que el club lucense "reunió un equipo con jugadores con experiencia en la liga y que además se conocen entre ellos y también al club. Ficharon a gente con mucha calidad en todos los puestos".

De todo ello, el técnico considera fundamental disponer de jugadores que conozcan la competición, algo de lo que adolece su equipo. "Nosotros sufrimos una fuerte reducción del presupuesto y esto nos obligó a configurar un equipo con muchas caras nuevas en la liga, muchos novatos. Tenemos dos veteranos: Saúl Blanco y Óliver Arteaga, pero la mayoría son jóvenes con poca o ninguna experiencia en la Liga y en esta competición los jugadores que más rendimiento ofrecen son los que tienen experiencia", dijo.

Los bases Harold Frey y Micah Speight, los aleros Alexis Bartolomé, Justinas Olechnavicius, el recién fichado Cameron Oluyitan y el ala-pívot Marc Norelia no han jugado nunca en la segunda competición española, lo que para el que fue entrenador del Breogán no deja de ser una incógnita con respecto a su futuro rendimiento. "Históricamente hay de todo. Hay jugadores recién llegados que se adaptan y ofrecen un buen rendimiento, otros que tardan mucho en conseguirlo y también los hay que no lo logran. Yo tengo confianza porque todos tienen buena actitud y son jugadores de calidad. Espero que no tarden mucho en adaptarse".

De cara al encuentro del próximo domingo, 12.00 horas en el Polideportivo de Pumarín en Oviedo, Lezkano explicó que su máxima preocupación es el rebote. "El Breogán rebotea muy fuerte en ataque, son muy físicos. Tenemos que cerrar muy bien el rebote bajo nuestro aro porque si tienen segundas opciones nos van a matar". Además, el exentrenador breoganista también comentó la importancia de "lograr tener el ritmo de juego, tenemos que intentar que no corran porque son rápidos, incluso sus pívots".

De las individualidades del conjunto lucense, Lezkano no se detuvo en ningún jugador en concreto. "Todos son importantes. Sus bases son de calidad y ya conocen la liga. Erik Quintela fue uno de los referentes de esta liga en los últimos años y Soluade ya sabe lo que es ascender. Arco y Sergi Quintela van a seguir dando mucho, Sollazzo lo está haciendo muy bien y está en muy buena forma y Kacinas ya lo hizo muy bien el año pasado y puede jugar en dos posiciones". En su análisis, el técnico valoró aún más positivamente el juego interior, "Iván Cruz es un jugador mucho más maduro y acumuló experiencia, Seydou Aboubacar está jugando al nivel de los mejores pívots de la liga y Larsen es el mejor en su puesto. Genera para él y para sus compañeros. Creo que es el mejor pasador de la liga".

El técnico calificó el sistema de competición de este año como "muy malo e injusto" y añadió que "será un año con situaciones complicadas. Los que mejor se adapten tendrán mucho ganado".