Lezkano se "agarra" a "una opción" de ganar al Real Madrid

Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, ha advertido de la misión casi imposible que supone ganar al Real Madrid, pero ha dejado claro que se "agarra" a esa "opción" de conseguir la victoria el domingo en el Pazo dos Deportes. "Estamos en la misma liga y siempre hay una opción de ganarles. Vamos a agarrarnos a ella. Es una tarea muy complicada, porque probablemente sea el mejor equipo de Europa ahora mismo", declaró en rueda de prensa.

Indicó que es consciente del "potencial" que tienen los blancos, que cuentan con "15 o 16 jugadores que pueden jugar, una rotación amplísima y todos de primer nivel". "Mantiene un bloque respecto a años anteriores, salen y entran muy pocos jugadores, y todos son de mucha calidad y que suman", dijo.

Con todo, insistió en que nada les quita "la ilusión de poder ganar" al Real Madrid. "Sabemos que es una tarea muy complicada, que se tienen que dar muchas circunstancias para que eso suceda, porque equipos que juegan buen contra ellos acaban perdiendo de veinte. Hay que jugar muy, muy bien, estar muy acertados", comentó.

El técnico dio las claves para dar la campanada: "No perdonar ninguna ocasión en tiros abiertos, tiros libres, debajo del aro, no dejar que tengan segundas opciones, no permitir que corran, hacer todo bien e intentar forzar a que tengan un mal día". "Es una tarea muy complicada porque siempre juegan muy concentrados y no es casualidad su palmarés en los últimos años", precisó.

Aseguró que no pueden salir "acojonados", sino pensando en que es "una oportunidad para ganar" un partido en el que todos dan por hecho que van a "perder".

Respecto a la situación de sus jugadores, apuntó que Gerun no ha entrenado toda la semana, aunque confía en que pueda llegar al partido, y reconoció que Sulejmanovic, que tampoco se ha ejercitado, "si llega al encuentro lo hará muy justo".

Además, mantiene la baja de Ricardo Uriz y de Henk Norel y está pendiente de que se concrete un fichaje, pero no para este partido. "Confiamos en que pueda llegar alguien lo antes posible. Seguro que no para el Madrid, pero esperemos que para la próxima semana sí", dijo. Sobre la continuidad de Sergi Vidal y Jerome Jordan en el equipo, apuntó que "va a depender sobre todo de factores económicos".