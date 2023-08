Gustavo Marques: la leyenda regresa a casa

Su trayectoria escribe la historia del fútbol sala lucense a ritmo de samba. Fue la primera estrella mediática local que maravilló en el Pabellón Municipal de un deporte que abandonó la clandestinidad en la ciudad de la muralla gracias a la aportación de jugadores de su talla.

El calado de Gustavo Marques entre los lucenses se amplió más allá de la propia cancha. El exjugador del Azkar y Muebles Caloto disfrutó de unos días de vacaciones en Lugo y aprovechó sus estancia para reencontrarse con antiguos amigos y visitar el templo que tantas veces le vio triunfar vestido de azul.

"Mi mejor recuerdo de Lugo es el cariño que la gente tenía por mí. Por todos los lugares donde iba, la gente me saludaba. Me respetaban y eran tiempos en los que las redes sociales aún no existían", explica el expívot carioca.

Marques llegó al Azkar en la temporada 2001-2002, cuando el equipo militaba en Segunda División. Con su aportación ofensiva, el club logró el ansiado ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala esa misma temporada. Fue el máximo goleador de la categoría con 56 goles y se llevó, por supuesto, el trofeo al mejor jugador de la campaña.

El currículo del atacante, que cuenta con 44 años en la actualidad, comenzó a subir como la espuma. El Azkar se clasificó para disputar los play off por el título en su debut en División de Honor.

"Además, tampoco puedo olvidarme de la final de la Copa de España y de que gané dos Copas Xunta de Galicia, creo que durante los años que estuve allí he marcado más de 200 goles para el Azkar Lugo".

Sólo contaba con 21 años cuando llegó. Se fue cuatro temporadas más tarde para recalar en el PSG Móstoles. Su salida del club se precipitó por un problema con Tino Pérez -técnico del conjunto lucense en ese momento-. El exjugador se lesionó durante la etapa de Pérez como entrenador del Azkar. Superó una operación de pubis y abductor, pero la mala relación con el entrenador le llevó a aceptar una oferta del equipo madrileño al final de la temporada 2004-05. Esta fue su despedida del equipo azulón.

"Mi mejor recuerdo deportivo del Azkar fue la final de la Copa de España que disputamos ante el Interviú, pese a haberla perdido. Fueron 5 años inolvidables en Lugo".

Durante su estancia en la ciudad, Gustavo Marques entabló relación con muchos de sus compañeros, en especial con "Diego Ríos, Marcio, Miguilla o Juan Couceiro. Me llevaba muy bien con ellos pero también con casi todos los jugadores que pasaron por el equipo en mis años ahí".

El Pabellón Municipal cayó rendido a las aptitudes con el balón de un goleador único. Suyo es uno de los goles más recordados de la Liga Nacional de Fútbol Sala como fue aquel penalti que convirtió ante el meta Cristian con una definición al más puro estilo Panenka.

"Este gol de penalti fue especial. He marcado muchos goles pero este que le marqué al Caja Segovia se ha hecho eterno. Además, estaban las cámaras de TVE para retransmitir el partido en directo para todo el país", en una época donde el esplendor económico de los grandes grupos constructores trajo a España a las máximas figuras mundiales del fútbol sala.

"He jugado y visto a muchos grandes jugadores, pero creo que de mi generación me quedo con Lenisio, de ElPozo Murcia. Hubo muchos cracks, pero Lenisio se salía de la curva", rememora Gustavo Marques mientras disfruta de sus vacaciones en Lugo.

"Lugo permanecerá siempre en mi corazón"

La relación de Gustavo Marques con la urbe amurallada va más allá del apartado deportivo. Su arraigo ha crecido pese a los miles de kilómetros que lo separan de la que fue su casa durante los primeros años del nuevo milenio. "Lugo es una ciudad que permanecerá para siempre en mi corazón. Todavía tengo muchos amigos en Lugo. También echo de menos las fiestas", bromea el exgoleador lucense.

Actualidad deportiva

El expívot azul sigue diariamente la actualidad deportiva diaria que genera la capital lucense, en especial el fútbol sala. "Sé que el Lugo Sala estuvo a punto de ascender, fue una verdadera lástima. También sigo al CD Lugo, que perdió la categoría esta temporada", reconoce Marques que en la actualidad ha mudado su calidad en las pistas de España y Brasil por su labor al frente de dos concesionarios de automóviles en su país de origen.

Pachangas con amigos

Gustavo Marques tampoco ha apartado de su vida su pasión por el balón. Por ello, una vez por semana se reúne con sus amigos, algunos de ellos exprofesionales, para jugar una distendida pachanga cerca de su casa. "Sí, es verdad que aún juego, pero solo una vez a la semana. Mi talón de Aquiles no funciona como antes", bromea el crack brasileño.

200 goles

Durante su estancia en el Azkar, Gustavo Marques anotó más de 200 goles con la camiseta azul. Era un goleador nato y su olfato para ofrecer espectáculo con el último toque era de sobre conocido. "El Municipal siempre estaba lleno, disfrutamos muchos sábados por la tarde allí. Era la mejor afición de España", reconoce el exjugador



