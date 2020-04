Hugo Rama envía una carta de ánimo a un paciente ingresado por covid-19

La empatía es una cualidad humana, que enriquece la propia personalidad y que suele aflorar en tiempos difíciles. El Covid-19 no entiende de clases sociales, ni de privilegios económicos o laborales e impone la misma ruina sin miramientos. En medio de la desolación por una pandemia que afecta a demasiada gente, han surgido iniciativas solidarias. El jugador del Lugo Hugo Rama demostró su capacidad para ponerse en el lugar de los demás y ofrecer su aliento a los que lo necesitan es un rasgo pegado a su persona.

Hugo se adhirió a una iniciativa puesta en marcha por la sanidad madrileña para enviar cartas de apoyo y ánimo a personas convalecientes por coronavirus.

Cuando el futbolista del Lugo se enteró de este proyecto no dudó en sumarse para alentar a un paciente, relatarle su experiencia en la recuperación de su grave lesión de rodilla y empujarle anímicamente para vencer a la enfermedad.

A través de una de las enfermeras del Hospital Ramón y Cajal de Madrid la carta de Rama le llegó a un paciente de Covid-19.

"Mi nombre es Hugo, tengo 23 años y, aunque vivo en Lugo, nací en Santiago de Compostela. Estos días he tenido mucho tiempo en casa para pensar, pero reconozco que no he sido capaz de recordar la última vez que escribí una carta. Es duro que tenga que venir una pandemia para darnos cuenta de que vivir tan rápido nos hace ir perdiendo estas pequeñas cosas en nuestro día a día", comienza la misiva a la que ha tenido acceso este diario y que el jugador ha autorizado para su publicación.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para escribirte unas líneas de ánimo e intentar hacerte más llevadera la recuperación. Yo me dedico a jugar al fútbol. Me siento muy afortunado por poder hacer lo que más me gusta desde pequeñito. Sin embargo, para llegar hasta aquí he tenido que superar momentos difíciles. El curso pasado hice mi mejor temporada en el CD Mirandés, ayudando al equipo a lograr el ascenso al fútbol profesional. Todo fue perfecto hasta que, después de marcar un gol decisivo, sufrí una lesión de rodilla que me hizo ver el ascenso subido a unas muletas. En verano volví a Galicia para afrontar con el CD Lugo mi primer año en Segunda División y, lo que nunca imaginé, es que mi debut en esta categoría iba a empezar con siete largos e intensos meses de recuperación en solitario. Fue muy duro trabajar tanto tiempo al margen de mis compañeros pero también me ha servido para darme cuenta de lo afortunado que soy. Sin duda, ahora soy una persona mucho más fuerte y más madura que antes de la lesión.

Con todo esto te quiero transmitir que superar momentos complicados es lo que realmente nos hace crecer en esta vida. Hay días en lo que todo se ve negro pero lo importante es siempre mirar hacia delante. Poco a poco todo mejorará y llegará el día en que te darás cuenta de que eres una persona más sana y más fuerte que antes de ingresar en el hospital, como me pasó a mí. Por experiencia, nuestros peores momentos son los que nos hacen invencibles.

El Covid-19 ha paralizado la vida de todos pero estoy convencido de que unidos conseguiremos vencer al virus y recuperar la normalidad. Cuando pase esta pesadilla, a nosotros nos tocará afrontar una batalla apasionante: salvar la categoría con el CD Lugo. Seguro que para entonces estarás totalmente recuperado y serás tú el que me mande una carta llena de fuerza y energía, porque nos hará falta, amigo", escribió Hugo.