Solo una de cada 30.000 personas sufre lesiones de laringe como la de Musa

La lesión que mantiene ingresado a la estrella del Río Breogán, Dzanan Musa, es muy poco frecuente. El jefe de Otorrinolaringología del Hula, Marcos Rossi, —encargado junto a Juan Pedro Rubio y Virginia Franco de operar al jugador— explica que "los traumatismos laríngeos externos son raros, en adultos la incidencia es de alrededor de un caso por cada 30.000 personas".

Porque se producen con poca asiduidad y porque no todos los traumatismos de este tipo requieren de una cirugía, las intervenciones como las que el doctor Rossi tuvo que hacer la noche del pasado jueves, son escasas en el Hula.

Sí que es común que esa clase de traumatismo sea producto de un accidente deportivo, como fue el caso. "Las causas más comunes de los traumatismos laríngeos son los accidentes de tráfico, deportes, caídas, accidentes de trabajo, agresiones e intentos de suicidio por ahorcamiento", explica.

Lo cierto es que, en el pasado, cuando la mayoría de los vehículos no tenían airbag y había más accidentes de tráfico, esas lesiones eran más comunes. "Son también más frecuentes si no se utiliza el cinturón de seguridad, porque en las colisiones frontales la cabeza se flexiona y la laringe puede golpearse contra el borde del volante o el tablero si no se usa cinturón de manera correcta. Por el otro lado, un mal uso del cinturón en niños, si pasa por delante de laringe, puede ser un factor traumatizante para la laringe en caso de accidente", recuerda Rossi.

El otorrinolaringólogo formaba parte del público que acudió al Pazo el pasado jueves. Como todos, vio al jugador caerse sin percatarse del tipo de golpe que había recibido y lo vio agarrarse acto seguido el cuello, dolorido. Pero también lo vio volver a jugar con aparente normalidad. Nada le hizo sospechar que tuviera una lesión así y admite que, cuando recibió la llamada para acudir a quirófano, le sorprendió conocer la identidad del paciente.

El doctor Rossi, por la protección de datos del enfermo, no entra en detalles sobre el caso, pero tiene una explicación para el hecho que sorprendió a todos los seguidores del club: cómo puede alguien con una fractura en la laringe seguir jugando. "La disnea, la dificultad respiratoria, puede aparecer de manera inmediata o más tardíamente", explica. Es decir, alguien sufre ese traumatismo y puede no tener problemas para respirar en ese preciso momento.

Pese a todo, lo ocurrido con Musa sigue siendo una rareza porque, como admite el especialista, "no es lo mismo una conmoción o contusión laríngea sin fractura, que un traumatismo con una fractura desplazada, que suele tener consecuencias inmediatas en la vía aérea".

RESPIRACIÓN. Gracias a la información que proporciona el club a través de su jefe médico, Luis Coira, se sabe que ese segundo caso fue precisamente el de Musa. El jugador sufrió la rotura del cartílago tiroides y la razón por la que nunca percibió problema alguno para respirar es que conservó intacto el pericondrio, membrana que recubre la laringe. De haberse roto, habría tenido problemas para meter el aire o podrían haber entrado fluidos en la vía aérea , habría corrido más peligro y le hubiera resultado imposible seguir jugando. "No estuvo nunca con disnea. La situación era susceptible de ser grave pero no lo fue. Nunca hubo compromiso vital, no estuvo a punto de morirse nunca, por decirlo claramente", apunta el doctor Coira.

Tampoco él, a pie de pista, pudo sospechar que el golpe recibido por Musa le había causado un traumatismo laríngeo grave. Inicialmente, el jugador presentaba ciertas dificultades para hablar. El médico observó que tenía la nuez ligeramente desplazada, pero con un ligero toque volvió a su lugar. Musa enseguida saltó de la camilla para regresar a la cancha, no percibía ya problema alguno.

Al acabar el partido, el jugador volvió a requerir la ayuda del médico. La respiración seguía siendo completamente normal, pero tenía la nuez visiblemente movida y habían vuelto los problemas para hablar. Decidió que acudiese al Hula, donde se le podían hacer pruebas diagnósticas de urgencia.

La primera fue una fibroscopia, la introducción de una cámara para explorar el interior de la nariz, faringe y laringe. "Se vio una lesión en una cuerda vocal pero parecía de menos envergadura que lo que acabó siendo", admite Coira. Acto seguido, se le hizo un TAC, que reveló el verdadero alcance, una fractura del cartílago tiroides que requería de una operación de urgencia.

CIRUGÍA. El tipo de cirugía que se realiza para los traumatismos de laringe depende de cómo sea esa lesión. "En ocasiones para mantener la vía aérea permeable es preciso realizar una traqueotomía provisional (apertura de la tráquea a través del cuello) para que el paciente pueda respirar. Si existen fracturas desplazadas, pero sin pérdida de sustancia, una reducción de la fractura con fijación puede ser suficiente. En otras ocasiones es preciso reparar los daños internos de laringe (a través de abordajes externos o internos) y dejar un ‘tutor’ laríngeo de manera temporal", explica Rossi.

El caso de Musa es el segundo. Según matiza el doctor Coira, el jugador "una vez que tiene estabilizada la vía aérea no tiene por qué sufrir mayores complicaciones". Obviamente, tendrá que continuar el proceso de cicatrización y de estabilización de las placas que le colocaron, pero el médico del club está convencido de que podrá seguir jugando al mismo nivel que lo hacía hasta ahora.

Explica que deberá hacerlo inicialmente "con precaución"; es decir, evitando la posibilidad de recibir un golpe en la zona, pero también recuerda que el baloncesto no es un deporte de tanto impacto como otros. Por ejemplo, el tiempo que un boxeador tendría que permanecer alejado del ring después de una lesión así es mayor que el que tendrá que alejarse Musa de la cancha, para alivio de sus muchos fans.