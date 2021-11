Preferente ► El Lemos se gusta en O Saviñao

Imagen del encuentro entre el Escairón y Lemos. SUSO MONTERO

El Escairón, último clasificado, no puede evitar la goleada ante el equipo del Cabe ► La Sarriana pierde el liderato al ser derrotado ante el Montañeros ► El CD As Pontes cae ante el Betanzos tras un mal primer tiempo El Ribadeo no pasa del empate en su visita al feudo del San Tirso