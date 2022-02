El Lemos mantiene su excelente dinámica de las últimas semanas y este domingo encadenó su tercera victoria consecutiva a costa de un Foz que fue incapaz de inquietar la meta defendida por Pablo Losada.

Los jugadores de Alberto López abrieron el marcador antes del primer cuarto de hora con un buen gol de Mauro, y completaron el triunfo y los tres puntos cerca del final con el segundo gol, de Armesto. El equipo monfortino confirmó así su buen momento de forma y se consolida en la cuarta plaza, igualado con el Betanzos, que ocupa ahora mismo la tercera posición.

SARRIANA-SANTABALLÉS. El líder de la categoría, la Sarriana, sigue intratable y este domingo cosechó una nueva goleada ante el Santaballés en un encuentro que tuvo poca historia. Hamza abrió el marcador en el primer tiempo e Iago, antes del descanso, colocó el 2-0 en el luminoso.

En el segundo tiempo, Carrera y Omar sentenciaron el partido para un líder que mantiene su ventaja de tres puntos ante un Montañeros que ganó en el campo del Residencia por la mínima, gracias a un gol de Foliadoso a falta de media hora por jugarse.

RIBADEO-ESCAIRÓN. El cuadro que dirige Dani Moirón logró un importante triunfo que le coloca en la zona media de la tabla y le permite tomar aire de cara a las próximas semanas.

Christopher fue el encargado de hacer el primer gol del encuentro y Santi García, nada más arrancar la segunda mitad, hizo el segundo tanto para los locales. Carrasco recortó distancias para el Escairón pero Campos, a 20 minutos para el final del partido, hizo el 3-1 definitivo para el cuadro mariñano.

MUGARDOS-AS PONTES. El CD As Pontes dio la sorpresa al ganar por la mínima en el campo de A Pedreira a un Galicia Mugardos que sigue por delante en la clasificación, pero a tan solo un punto. El equipo que dirige Rafa Casanova completó un buen encuentro en defensa y limitó todo lo posible a un cuadro local que lo intentó todo sin suerte.

Fraga, el mejor del As Pontes este domingo, convirtió el único gol del partido al poco de arrancar la segunda parte, para un As Pontes que ya acecha la quinta posición de la clasificación.

Los partidos de la jornada

3 Ribadeo: Carrera; Rivas (Del Viso, m.68), Carballés (Ross, m.85), Campos, Hermida (Javier, m.89), Santi García, Iván García (Diego, m.65), Jacob, Christopher (Gundín, m.80), Andrés y Diego Núñez.

1 Escairón: Alejandro Ávila; Rubén Cidre, Álex, Martín Sabatel, Coutado, Cristian, Óscar (Rubeis, m.75), Joao (José González, m.75), Félix, Quiroga (Cairo, m.80) y Carrasco.

Goles: 1-0, m.5: Christopher. 2-0, m.47: Santi García. 2-1, m.53: Carrasco. 3-1, m.71: Campos.

2 Lemos: Pablo Losada; Iván, Dafonte, Armesto (Guitián, m.75), Alami (Varela, m.86), Jorge Méndez, Álvaro Álvarez, Sidibe (Seijas, m.86), Castro, Mauro (Dani Arias, m.75) y Diego Arias (Rubén Díaz, m.53).

0 Foz: Rubén Castro; Basanta (Fraga, m.66), Caballero, Reigosa (Bustelo, m.81), David Ben, Dani Chao (Diego Chao, m.77), Mateo (Sante, m.33), Iván, Alberto Pena, Adri y Diego Fernández (Penedo, m.81).

Goles: 1-0, m.15: Mauro. 2-0, m.74: Armesto.

1 Residencia: Sanmiguel; Iván López (Becerra, m.81), Dani López, Luciano (Juan Pereiro, m.46), Sergio, Rasilla, Adrián Rasilla (Yeray, m.74), Dani Hospido, Besteiro, Rois (Cancio, m.81) y Adrián Vázquez.

2 Montañeros: Alejandro González; Samu Rey, Míguez, Curras (Rodeiro, m.65), Rivera (Concheiro, m.90), Lazcano, Criado, Sicardi, Taboada, Bacariza y Foliadoso (Miguel Real, m.73).

Goles: 0-1, m.13: Rivera. 1-1, m.24: Dani Hospido. 1-2, m.59: Foliadoso.

4 Sarriana: Javier Liz; Iago, Camba, Vilariño (Diego Torres, m.56), Jacobo (Óscar Rivas, m.54), Omar Rodríguez, Carrera (Diego Rey, m.56), Pedro Lopez, Hamza (Rubén López, m.75), Diego Rey y Brais Prieto.

0 Santaballés: Adrián López; Jesús, Picallo (Morado, m.77), Diego Fernández, Cornide, David Rodríguez (Castro, m.65), Diego Ferreiro, Dani (Pico, m.77), Lozano (Vérez, m.59) y Casas (Hugo López, m.59).

Goles: 1-0, m.24: Hamza. 2-0, m.40: Iago. 3-0, m.53: Carrera. 4-0, m.75: Omar.

0 Galicia Mugardos: David Gómez; Doldan (Miraz, m.76), Jorge, Alejandro, Moisés (Hugo Suárez, m.67), Diego (Muiños, m.24), Permuy, Navarro, Edu Blanco (Soto, m.57), Quique (Fraguela, m.57) y Seijido.

1 As Pontes: Fidalgo; Criado, Otero (Alberto Rodríguez, m.67), Leira (Javier Rey, m.76), Montes, Traba, Fraga (Édgar López, m.90), Vilela, Moreda (Santalla, m.63), Sergio Otero y Dani Bellas (David Yáñez, m.82).

Gol: 0-1, m.52: Fraga.

Árbitro: Javier Pérez Malvido. Amonestó a Moisés, Alejandro y Fraguela por el Galicia Mugardos y a Montes, Dani Bellas, Otero, Criado y Vilela por parte del As Pontes.