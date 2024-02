Ledesma: "Hacía tiempo que no se generaba tanto"

El máximo goleador del CD Lugo en esta temporada, Willy Ledesma, ha comparecido este miércoles para analizar la llegada de Roberto Trashorras al banquillo rojiblanco y las sensaciones de la plantilla con el nuevo técnico. Para el delantero, "hacía mucho tiempo que no se generaban tantas ocasiones" y celebró "esa sensación de encerrar al contrario". En este sentido señaló que el equipo "demostró lo que quiere el míster y así estaremos más cerca de ganar".

Ledesma habló de la buena imagen del partido ante el Fuenlabrada, un duelo que termina en empate sin goles porque el árbitro anuló un gol por falta al portero. "En la jugada del gol creo que el portero se relaja y ahí aprovecho la ocasión, no puedo decir nada más, anulan el gol y no se puede hacer nada al respecto". Para el delantero, "creo que se tarda un poco en pitar la falta, pero el árbitro lo juzgó así y no podemos hacer nada".

Ledesma insistió en que el equipo "quiere plasmar lo que pide el entrenador y estamos seguros de que vamos a crecer en todos los sentidos".

Preguntado por la falta de gol, aseguró que el problema estaba "en que nos costaba mucho generar ocasiones, pero el otro día se vio un cambio y si seguimos así, llegarán los goles".

Sobre el partido en Riazor este domingo a las 19.00 horas, Ledesma reconoció que el vestuario tiene "mucha ilusión por conseguir un gran resultado" en el campo del Deportivo. "Vemos las colas de la gente para conseguir entradas y eso nos da fuerza, creo que puede ser un gran partido y vamos a plantarle cara al Deportivo y a ganar el partido".

Para ello, el delantero pide "ser un equipo con personalidad" pese a que "sabemos que ellos han despertado y será difícil".

El máximo goleador reconoció que aunque llevan "pocas sesiones con el nuevo míster, creo que el equipo ha cogido la idea de juego que busca y vamos a tratar de ponerla en funcionamiento en un partido grande como el de esta semana".

Preguntado por el Dépor, Ledesma reconoció que ven sus partidos pero que en Riazor "se puede ganar y sabemos cómo hacerles daño, si mantenemos la línea del último día los goles llegarán y estaremos más cerca de ganar".