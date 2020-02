Los jugadores del Leche Río Breogán se reincorporan en la mañana de este miércoles a los entrenamientos después de unos días de descanso — tuvieron libre desde el final del encuentro ante el Valladolid— propiciado por la ausencia de competición durante el próximo fin de semana.

El lesionado Roope Ahonen, como es conocido, no estará con el resto de sus compañeros ya que el escolta filandés fue intervenido en la mañana del martes de su dolencia en los ligamentos de su rodilla derecha. Según comunicó el club, la operación fue un éxito y en breve el jugador — que tiene contrato con el Breogán para la próxima temporada si el equipo lucense consigue el ascenso de categoría— podrá iniciar el trabajo de recuperación.

Mientras en el club, los técnicos trabajan para la incorporación del sustituto de Ahonen. La intención es que su llegada se produzca durante esta semana para que pueda tener tiempo para preparar el siguiente encuentro del Leche Río Breogán.

Tampoco estarán en el entrenamiento de este miércoles los pívots Alex Olah y Rauno Nurger, ambos concentrados con sus respectivas selecciones para disputar los encuentros de clasificación para el Eurobasket 2021. La selección de Rumanía, de la que es integrante Olah, está encuadrada en el grupo A junto con España, Polonia, Israel. Los tres primeros de este grupo obtendrán la clasificación.

Alex Olah se enfrentará al jueves a la selección española

Rumanía empieza recibiendo el jueves a la selección española. El lunes, 24 de febrero, la selección rumana jugará en Israel. El combinado estonio, en el que figura Nurger, está encuadrado en el grupo B junto con Macedonia del Norte, Italia y Rusia. De estos ya está clasificada la selección italiana por ser uno de los paises organizadores (junto Alemania, República Checa y Georgia) y además obtendrán el pase los otros dos mejores clasificados. Es decir en este grupo solo quedará fuera un equipo.

Estonia jugará el jueves ante Macedonia y el domingo ante Italia. Por lo tanto, Diego Epifanio no podrá contar con Olah hasta última hora del martes o el miércoles. En el caso de Nuger, que juega el domingo, podría incorporarse incluso el próximo lunes. El Breogán volverá a la competición el viernes 28 de febrero — fecha en la que a las 14.00 horas se cerrará el plazo para hacer contrataciones en LEB Oro— en Cáceres para enfrentarse a un equipo que está realizando una notable temporada.

El conjunto extremeño está clasificado en la novena posición de la tabla con doce triunfos, dos menos que el Leche Río Breogán. El Cáceres ya ganó en Lugo en la primera vuelta (85-92) y en la pasada jornada también logró vencer en la cancha de otro de los, a priori, favoritos, el Mallorca al que derrotó con claridad (64-75).

El Leche Río Breogán se medirá con un Cáceres que ganó los dos últimos encuentros que disputó

El conjunto que dirige Roberto Blanco ganó los dos últimos encuentros disputados, el ya citado al Mallorca y en la jornada anterior al Melilla (58-54). En su cancha, el Cáceres ha disputado diez encuentros de los que ha logrado el triunfo en seis. De la pista extremeña se llevaron la victoria en lo que va de temporada, el Huesca (63-71), el Mallorca (62-68), el Ourense (68-69) y el Alicante (63- 65).

En la buena trayectoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad está teniendo mucho que ver la aportación del exbreoganista Ricardo Úriz. El veterano base no solo es el jugador con mejor promedio anotador de su equipo— con 11,2 puntos por encuentro supera al también ex Breogán Nikola Rakocevic con 10,7 y al estadounidense Arkeem Joseph con 9,8—, sino también es el mejor y el más fiable de sus triplistas. El base navarro lleva anotados 43 triples de 108 lanzamientos (40%), mejor que Ferrán Ventura 29/77 y un acierto del 38% y de Nikola Rakocevic que con 28/95 no llega al 30% de aciertos.