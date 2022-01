Orest Lebedenko: "Todos queremos más"

El lateral izquierdo titular del Club Deportivo Lugo, el ucraniano Orest Lebedenko, reconoció este miércoles en rueda de prensa que el equipo atraviesa "el mejor momento" y demostró su ambición asegurando que "todos queremos más, buscamos mentalidad ganadora para estar arriba, necesitamos confianza y concentración para estar lo más arriba posible".

Lebedenko, que vive su segunda etapa en el club tras una exitosa cesión en el fútbol de su país, se siente cómodo en el Lugo que ha diseñado Rubén Albés. "Estoy bien, la ciudad es sencilla, no me falta nada en el equipo, es un equipo unido y eso me encanta", indicó. En este sentido, aseguró que sobre el campo, el técnico le pide "ser agresivo en defensa y valiente en ataque, defender bien y robar muchos balones para ayudar a los compañeros". Cumple, porque le ha ganado el puesto a un Roberto Canella que considera "como mi padre, porque me ayuda, me aconseja, es muy buena gente".

Sobre el duelo de este sábado ante el Burgos (18.15 horas), un rival directo, el ucraniano recordó que el equipo rival "tiene buen balón parado, buen ataque, trabajan bien los centros laterales y las segundas jugadas, son muy peligrosos". Lebedenko apostó por "anular eso; será un partido muy interesante porque es importante para los dos equipos".