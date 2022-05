Orest Lebedenko, lateral izquierdo ucraniano del Club Deportivo Lugo, avisó en la mañana de este jueves en rueda de prensa del potencial goleador de un exjugador del equipo rojiblanco, Cristian Herrera, que esta temporada suma ya diez tantos con la UD Ibiza, rival lucense este domingo. "Sabemos de su potencial, es un gran jugador y un gran profesional. Está en un gran momento, haciendo goles y asistencias y lo tendremos en cuenta".

Con todo, el ucraniano es consciente de la importancia de los tres puntos ante la UD Ibiza. "Conocemos sus capacidades pero queremos ganar y conseguir por fin el objetivo de la salvación".

A nivel personal, Lebedenko aseguró que está "contento" con su temporada y por la "confianza" que le otorga Rubén Albés. "Es una buena situación pero no me voy a relajar, quiero mejorar y seguir dando más cada día". En este sentido, reconoció que siendo defensa "marcar un gol no es obligatorio para mí pero tengo ganas de sumar ahí también".