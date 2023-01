Lebedenko: "Desde que vine a España buscaba un club top y lo he encontrado ahora"

El lateral izquierdo Orest Lebedenko, nuevo jugador del RC Deportivo, explicó este miércoles en su presentación con el conjunto gallego que llega a un "club top" en España aunque ahora esté en Primera Federación y pronosticó que pronto regresará a la élite.

"Desde que vine a España buscaba un club top y lo he encontrado ahora. Tengo mucha alegría. Cuando venía a A Coruña pasaba por la ciudad deportiva, la veía desde la carretera y ahora estoy aquí. Lo quiero dar todo", señaló

El futbolista ucraniano dejó el Lugo, de LaLiga SmartBank, en el mercado invernal para bajar un peldaño y vestir la camiseta blanquiazul.

"El Deportivo es un gran club, un club top en España. Estoy muy contento. Lo voy a dar todo para triunfar aquí. Todos sabemos el objetivo, dónde tiene que estar el Dépor. Voy a dar todo para ganar cada partido", indicó en una rueda de prensa.

Agradecimientos al Lugo

Lebedenko dijo que le tiene "mucho cariño al Lugo", su primer club en España, y se mostró "muy agradecido" a la entidad rojiblanca, donde la temporada pasada tuvo continuidad, pero no en el curso actual.

"Fue el club de mi debut en España y fue difícil también dejarlo, por eso y las buenas personas que hay. La pasada fue una temporada maravillosa, pero es fútbol y estoy muy contento aquí", dijo.

"Me da igual la categoría. Vine al Dépor, no a la categoría. El Dépor no tiene que estar aquí. En pocos años va a estar en Primera", auguró en su comparecencia.

Situación en Ucrania

"Estuve tres semanas llorando cada día, era muy incómodo, perdí mucho peso. Tengo mucha preocupación por mi gente"

"Rápido, técnico y explosivo"

Lebedenko dijo que está "más cómodo" cuando juega como carrilero, con tres centrales y "toda la banda libre", pero también puede adaptarse a línea de cuatro. "Soy bastante rápido, técnico y explosivo", indicó al ser preguntado sobre sus virtudes en el terreno de juego.

También valoró la difícil situación que vive su país y reconoció que "al principio" le "costó mucho" manejarla.

"Estuve tres semanas llorando cada día, era muy incómodo, perdí mucho peso. Tengo mucha preocupación por mi gente", confesó.