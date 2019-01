Lebedenko: "Creo que el Lugo es perfecto para crecer"

El nuevo lateral izquierdo del Lugo, el ucraniano Orest Lebedeko, ha afirmado este martes en su presentación como futbolista del conjunto gallego que su "sueño desde pequeño" era jugar en España y ha considerado al equipo rojiblanco el "perfecto para crecer".

Lebedenko, que tiene 20 años, se ha comprometido hasta 2023 con la entidad gallega, que este lunes cerró el acuerdo con el Karpaty ucraniano para el traspaso del jugador por una cantidad que ninguna de las dos partes ha querido desvelar.

Al futbolista le han acompañado en su presentación el director deportivo del Lugo, Emilio Viqueira, y el presidente del Karpaty, Oleh Smaliychuk Lebedenko, internacional sub-21 con Ucrania, explicó que el Lugo es "un equipo que juega muy bien al fútbol" y auguró que eso le va a venir bien. "Yo me caracterizo por ser ofensivo y creo que es un equipo perfecto para mí, para crecer. Además, todo el mundo sabe que es un club familiar, que tratan bien al jugador, tranquilo. Creo que voy a crecer aquí", señaló.

"Llamé a Kravets y me dijo que ni dudase en venir"

El lateral recala en el Lugo para sustituir a su compatriota Vasyl Kravets, que fue traspasado por el conjunto gallego al Leganés en el mercado invernal. "Llamé a Kravets y me dijo que ni dudase en venir", confesó Lebedenko, quien consideró que da "un paso muy grande" en su "carrera" y cumple uno de sus objetivos.

"Mi sueño desde pequeño era jugar en España, donde se juega el mejor fútbol del mundo", opinó el nuevo futbolista del Lugo.

🎙RP | Lebedenko: "Coincidí con Fabri 4 días y me dijo que ni me lo pensase. Es una gran club, una gran ciudad y vas a comer muy bien"#BenvidoLebedenko — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 22 de xaneiro de 2019

Su propósito, avanzó, es adaptarse "rápido" al Lugo para ser "un soldado más" en el grupo que dirige desde el banquillo Alberto Monteagudo.

Smaliychuk habla de su relación con Saqués y del fichaje de Fabri González

Oleh Smaliychuk, presidente del Karpaty, indicó que el nuevo futbolista rojiblanco no es "igual" que Kravets, al que también trajo al Lugo de la mano del presidente del club gallego, Tino Saqués. "Orest no es Kravets, tiene su carrera y espero que en el futuro peleen por el mismo puesto en la selección. Son diferentes y cada uno tiene su nombre", precisó.



Explicó que los dos han llegado al Lugo "gracias a Tino Saqués" y recordó cómo fueron en su día las negociaciones por Kravets. "Valoramos muchas ofertas superiores económicamente, yo estaba en Valencia, Tino Saqués viajó hasta allí para convencerme, no podía llegar económicamente a lo que pedía yo pero me presentó un proyecto deportivo, me dijo que Kravets se podía adaptar al fútbol español en Lugo, me gustó mucho su actitud y valentía, quedamos convencidos y todo salió bien", expuso.



Oleh Smaliychuk también se refirió al fichaje del entrenador gallego Fabri González por el Karpaty y dijo que "de vez en cuando" un club toma "decisiones valientes".



El propio Fabri coincidió cuatro días en el equipo ucraniano con Lebedenko, al que le recomendó fichar por el Lugo y le dijo que era "un gran club, en una gran ciudad" en la que iba a "comer muy bien".