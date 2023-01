Laura Aliaga: "Nos falta ese punto de 'malotas' para rematar los partidos"

La alero del Ensino Laura Aliaga (Alicante, 4 de noviembre de 1994) es pieza fundamental de una plantilla que se renueva temporada tras temporada. Su veteranía es un punto a favor dentro de un equipo muy joven que está pagando en esta fase del curso su falta de experiencia.

El Ensino encadena cuatro derrotas seguidas y está abajo en la clasificación. ¿Qué le pasa al equipo?

Este año nada más empezar era un equipo joven, que sabíamos que teníamos que pelear todos los partidos. Es verdad que tuvimos un buen comienzo, nadie se lo esperaba ganar a Perfumerías o IDK, y hemos hecho las cosas muy bien. Ahora es una mala racha, la lesión de Blanca Millán hace, por ejemplo, que no podamos entrenar cinco contra cinco, y que si algún día tienes otra baja pues te cuesta más. Hacemos lo que podemos, sabíamos que nos faltaba experiencia. Todas estamos dando el máximo en cada partido. Son cuatro partidos malos, al final todos los equipos han tenido malas rachas, como Gernika cuando vino al Pazo, que llevaba cinco sin ganar. Tenemos que recuperar nuestra esencia, volver a engancharnos. Vienen partidos favorables. Contra el Cadí se compitió tres cuartos pero al final, por falta de gasolina y otras cosas, se nos escapó.

¿Qué falló en el último cuarto contra el Cadí, además del físico?

Al final también Laura Peña no estaba en el partido y empezó a meter triples. Quizá no defendimos como debíamos, había cansancio. Hacemos tiros que no metemos, no tomamos decisiones tan buenas como en la primera parte del partido... puedes pensar en los árbitros, que hicieron su trabajo mejor o peor, pero nosotras tuvimos que dar un poco más. Cuando vas justo de energía no tomas buenas decisiones. Ellas llegaron más frescas y se notó.

Fue una pena esa derrota después de llegar por delante al último cuarto.

Lo dimos todo, se vio en la pista que peleamos el primero, el segundo y el tercer cuarto. El último se nos escapa y es como "¿otra vez?". Ves el marcador al final y no te lo crees, porque el partido no había sido así. Fuimos por delante todo el rato y da mucha rabia. Pero vienes el día siguiente a entrenar y con todas las ganas del mundo.

Ha comentado Antonio Pernas en alguna ocasión que al equipo le cuesta reengancharse cuando se pone por debajo. ¿Por qué cree que ocurre?

Si vamos ganando de cinco o seis no sabemos rematar y cuando nos remontan, nos cuenta mentalmente. Ves que van ganando y te remontan y se te viene el mundo encima. Hacemos tonterías por inexperiencia. Hay que ser realistas: la mitad del equipo es el primer año que juegan en esta Liga. Contra el Gernika te juegas el partido quien lleva la batuta es la que tiene 38 años. Se nota... hay que trabajarlo y nos falta ese punto de pillas de, entre comillas, malotas. Ser más agresivas a la hora de rematar los partidos, pero de todo se aprende.

La ausencia de Blanca Millán se ha notado. Era la tercera máxima anotadora de la Liga cuando se lesiona

Blanca Millán es muy importante. Va a ser internacional y nadie puede hacer su papel. Es irreemplazable. Lo sabíamos cuando pasó. Estaba en un momento de explosión pero hemos perdido tantos partidos con Blanca como sin ella. Tenemos que aprender a jugar sin ella, empezar a aparecer todas las jugadoras, intentar hacer cosas que no hacíamos. Nadie va a venir a meter 20 puntos por partido. Entre todas deberíamos dar 5 ó 6 puntos más cada una, dar ese paso adelante y tener ese carácter que teníamos. Sí, Blanca se lesiona y el equipo se desestructura, algo que es normal, pero es el momento de dar un punto extra.

La derrota de 43 puntos contra Estudiantes es muy dura pero reaccionan bien en los tres primeros cuartos contra el Cadí. ¿Cómo fue esa vuelta a casa y esos días entre partido y partido?

Diciembre ha sido un mes muy cargado de partidos. Sigo pensando que la Liga está mal hecha. No puedes meter una carga de partidos de dos meses en uno. Cuando tienes pocas jugadoras, se nota. Cuando juegas por un billete para la Copa contra Gernika, pierdes y al día siguiente te tienes que levantar a jugar otro partido, se nota. Cuando pierdes así hace mella. Teníamos ganas de jugar contra el Estudiantes porque veíamos opciones de entrar en la Copa pero al final son muchas cosas, las ganas, los nervios que pasan factura… no tuvimos el mejor día en nada, ni en defensa ni en ataque. Nos volvimos a casa jodidas porque terminar así la primera vuelta no fue gratificante para nadie. Todo pesa pero hay que mirarlo de manera positiva: hemos jugado una primera vuelta mucho mejor que otros equipos que nos doblan en presupuesto y experiencia. Y la segunda vuelta la afrontamos empezando desde cero.

Es unas de las capitanas. ¿Cómo ve al grupo a nivel anímico?

Tenemos un equipo muy unido. Todas estamos a tope. Diariamente nos animamos, si un día alguna tiene un bajón la animamos entre todas. Eso hace mucho. Te puedes encontrar equipos muy buenos y nada cohesionados. Estamos unidas. Perder forma parte del deporte y hace que de cabeza seamos mucho más duras y que sepamos lo que tenemos que hacer para ganar. Estoy convencida de que estamos haciendo el trabajo para que lleguen las victorias. No es cómo se empieza, es como se acaba. Llevo muchos años en la Liga y estoy seguro de que recuperaremos la esencia.

Futuro a corto plazo

¿Cree que el equipo necesita algún fichaje en invierno?

Siempre hace falta gente para entrenar con calidad. Ayer entrenamos ocho y necesitamos que suban las júnior o un fichaje. Gente que pueda venir a entrenar y jugar. No tenemos a Britany en los entrenamientos por un tema de papeles. Quizá necesitamos una pívot que nos ayude para que el trabajo lo podamos hacer mejor.

El sábado llega el Zaragoza de Carlos Cantero, al que tuvo de entrenador en el Ensino.

A Cantero le tengo muchísimo cariño. Llegó en mi primer año, era el segundo entrenador y cogí mucha confianza con él. Cuando le tocó ser primero confió mucho en mí como jugadora, aprendí mucho con él. Estoy muy contenta de cómo le van las cosas en Zaragoza, se lo merece. Es un currante, le encanta el baloncesto, lo vive muchísimo. Este año lo está haciendo muy bien, tiene un equipo muy completo, algunas que han pasado por el Ensino. Saben muy bien lo que tienen que hacer. Tienen ese espíritu competitivo muy alto. Lo transmite Cantero. Jugadoras fuertes y agresivas. Es un equipo que puede pelear con los grandes, además por jugadoras, por carácter. Será un partido difícil, son grandes jugadoras pero son personas, tienen un partido importante de Europa mañana y llegarán cansadas. Tenemos que aprovecharlo. Nuestro punto es correr y defender, y ahora atacar, correr y defender.