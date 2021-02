El Breogán intentó aplazar sin éxito el partido ante el Palencia de este domingo

Las consecuencias de las denominadas ventanas Fiba están afectando al Leche Río Breogán y de forma seria ante su compromiso de este domingo (12.30 horas en el Pazo dos Deportes) ante el Destino Palencia. Iván Cruz será baja ya que a la vuelta de su concentración con la selección española 3x3 dio positivo en covid, mientras que Kevin Larsen volvió después de jugar dos encuentros con la selección danesa cansado y con alguna molestia física, por lo que aún no ha podido entrenar con el equipo lucense.

Por eso, el entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, comenta que su equipo está ante un "partido importante porque nos ayudaría a pasar como el mejor equipo a la segunda fase" y se ve obligado a afrontarlo con "una mezcla de la fatiga y de intentar competir lo mejor posible".

A este respecto, el técnico explicó que su equipo "viene de dos semanas con jugadores fuera del equipo por las ventanas Fiba y de hecho aún no se han podido incorporar a los entrenamientos ni Kevin Larsen ni Iván Cruz", añadiendo que ambos jugadores "son importantes por diversos motivos. Iván nos da versatilidad, nos da rebote y seguro que lo echaremos mucho en falta en esas situación. Todos estamos pendientes de que se recupere lo más rápido posible pero sobre todo lo mejor posible porque en estas circunstancias lo más importante es la salud".

De Kevin Larsen, el entrenador burgalés mostró su esperanza de que "pueda hacer una sesión de entrenamiento aunque no sea completa aunque solo sea para recordar cómo es la convivencia con el equipo porque lleva 14 días fuera de él". El motivo de las ausencias del pívot danés en las sesiones preparatorias también fue explicado por Epi. "Hizo un gran esfuerzo para ayudar a su selección, hizo demasiadas sesiones y además en el último partido se hizo daño. Entre prevenciones por el covid y las molestias que tiene aún no ha podido entrenar con el grupo". Con el positivo de Cruz y la situación de Larsen, el Breogán, según desveló el entrenador, solicitó el aplazamiento del encuentro "pero el Palencia ha decidido que por su planificación no podía cambiarnos el partido".

Con respecto al conjunto castellano, Epifanio destacó que es un equipo "que juega distinto a la mayoría de los conjuntos de la liga. Los equipos de Arturo Álvarez siempre juegan situaciones distintas y esto nos obliga no solo a defender situaciones tácticas que son complicadas sino también a que nuestro trabajo previo sea bueno. Tenemos que estar muy pendientes de sus jugadores de perímetro pero también de Sasa Borovnjak. Es una plantilla con muchos puntos de fuera, que tratan muy bien el balón y tienen muy buen porcentaje de tres puntos, de hecho desde los bases a los pívots todos sus jugadores tiran de tres puntos. Son un equipo muy peligroso y a tener en cuenta de aquí al final de Liga".

Epi descarta a Israel Gutiérrez para el duelo

Diego Epifanio descartó la posibilidad de que el pívot mexicano Israel Gutierrez pueda debutar ante el Palencia. "A ver si con un poco de suerte puede ver el partido. Se está agilizando todo el tema de las PCR, de los papeles, de los billetes de vuelo y ojalá pueda estar aquí cuanto antes", manifestó Diego Epifanio.

Israel Gutierrez fue de los últimos jugadores en ser dados de alta en la FEB ya que el viernes finalizó el plazo para realizar incorporaciones en la LEB.

Desde el pasado miércoles, se realizaron siete tramitaciones de licencia para equipos de la segunda categoría.

Así los últimos en llegar, al margen del nuevo breoganista, son los pívots Sidney Correa fichado por el Palma; Lotanna Nwogbo por el Básquet Coruña y Stephen Maxwell por el Almansa. También el ala-pívot Ryan Nicholas que jugará en el Tizona, el alero Barry Chinedu en el Canoe y el base Alonso Meana que lo hará en el Oviedo.

Desde el pasado mes de enero, los equipos de LEB Oro han incorporado a un total de 27 jugadores.