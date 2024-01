Las lágrimas de Cristian Toro

El piragüista lucense Cristian Toro, campeón olímpico en Río 2016 junto a Saúl Craviotto, no pudo contener la emoción este martes al confirmar su retirada de la alta competición, en un acto celebrado este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE). El palista del Club Fluvial atesora una exitosa carrera donde, además del mencionado oro olímpico, se alzó con cuatro platas en mundiales y dos oros continentales, el palista.

Toro, de 31 años, que se despidió entre lágrimas, estuvo acompañado por Alejandro Blanco, presidente del COE; Javier Hernanz, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP); Miguel García, seleccionador español; así como de sus compañeros del equipo nacional.

El deportista reconoció haber intentado ser "una fuente de energía" para los que tenía a su alrededor y recordó todo el camino que recorrió para conseguir todos sus logros.

"Esta mañana, pensando lo que iba a decir, me acordé de ese niño que comenzó a remar y que ha recorrido un camino muy bonito, de aprendizaje; y si yo hablase con el niño que empezó le diría que va a aprender el mejor camino que puede emprender", afirmó Toro, que confesó que esa presea en los Juegos Olímpicos de Río fue un "sueño hecho realidad".

"Imaginaos lo que supuso para mí esa medalla de oro. Poneos en los zapatos de un niño que va a la carrera soñada, que compite con su ídolo y gana el oro. Soy un afortunado. No puedo pedirle más al deporte", indicó el palista.

El piragüista reivindicó el gran grupo que tenían en la selección española y quiso dar las gracias a toda la gente que le ha rodeado a lo largo de su carrera. "La confianza de saber que ese compañero no va a fallar porque tu trabajo depende del suyo", manifestó.

"Soy consciente de que no estaría aquí si no es por toda la gente que me ha rodeado y con la que he compartido mi carrera. El deporte es muy bonito por la unión que genera entre las personas", añadió Cristian Toro.

Alejandro Blanco, presidente del COE, definió al piragüista lucense como "un fuera de serie y un ejemplo para la sociedad española" por todo lo que ha conseguido en su carrera.