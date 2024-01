La percepción

Las lesiones e incidencias varias que asolaron al Río Breogán desde el mismo inicio de la temporada hicieron que desde muy pronto sus aficionados tuvieran asumido que esta campaña iba a ser de un sufrimiento y de un desasosiego constante. El paso de las jornadas y la insistencia de los problemas, no hicieron más que confirmar esa previsión, de hecho, el conjunto de Lugo después de la disputa de la vigésima jornada sigue en la penúltima posición de la tabla, una de las dos que conlleva la pérdida de la categoría. Los seguidores breoganistas, en su mayor parte, esperaron con mucha paciencia y notable comprensión que la plantilla fuera reincorporando miembros y recuperando sensaciones con la esperanza de que la delicada situación de su equipo en la tabla clasificatoria pudiera mejorar con el paso de las jornadas.

Esta confianza pareció coger cuerpo después de los duelos ante el Granada, el Valencia y el Girona, incluso podrían incluirse los partidos ante el Pinar Karsiyaka, en los que la mejoría en el juego del equipo fue evidente por lo que cabía esperar una lógica continuidad. Por eso, lo sucedido en Manresa fue como una bofetada en la cara de las esperanzas de los seguidores que vieron como la progresión apuntada en las últimas jornadas no solo se detenía, sino que experimentaba un claro retroceso. Una vuelta atrás.

Lo peor no fue la derrota. Perder en el Nou Congost entra dentro de la lógica. Nadie duda de que el Manresa hoy por hoy es mejor que el Río Breogán en todos los aspectos, desde individuales al juego de conjunto, y que además en su cancha es un equipo difícil de batir. Pero lo que nadie esperaba es la forma en la que se produjo. Siempre duele ver como pierde el Río Breogán pero las derrotas no son todas iguales, son mucho más dolorosas si se produce dando la sensación, la imagen de que el rival no solo fue mejor sino que también estuvo más intenso. Y es complicado de digerir que la apurada situación actual, con el agua al cuello, no sea suficiente motivación como para que el equipo salga a por todas. El Río Breogán está al límite, necesita triunfos en donde y ante quien sea, lo que quiere decir que no se puede escoger, no puede haber partidos perdidos de antemano. Por esto cuesta entender porque el Manresa parecía ir con una marcha más, no en ritmo que también sino en la pelea por cada balón o en la lucha por cada rebote.

Tampoco es comprensible que algunos jugadores salten a la cancha y que parezca que tienen la cabeza en otro sitio con el resultado en sus primeras acciones de pérdidas tontas o de errores clamorosos en las ayudas defensivas. Y no vale decir que el Manresa sorprendió porque salió muy fuerte, con una defensa muy intensa -atención a la presión que realizaron a la subida de balón- y activa porque no cabía esperar otra cosa. Eso, y más en su cancha, es lo que mejor define el juego de los de Pedro Martínez.

Y no se está hablando de actitud sino de percepción. Una cosa es lo que el equipo pretende y otra distinta como interpretamos la imagen que nos llega de lo que sucede en la pista. Es decir, no es que los de Mrsic hayan salido conscientemente más relajados que su rival sino que, muy probablemente, se vieron rápidamente superados, sobrepasados por la energía del adversario y no tuvieron capacidad de reacción. En otra ocasión ya nos referimos a que la situación clasificatoria cuando es apurada genera en los jugadores sensaciones poco aconsejables como la pérdida de confianza, la ansiedad o una excesiva presión, emociones que si no se gestionan de forma adecuada limitan en gran medida las posibilidades del equipo. Y esto podría ser un problema grave porque para el Río Breogán ya no habrá partidos de esos en los que "no hay nada que perder", todos serán trascendentes y el equipo tiene que estar preparado para ser competitivo en todos y en cada uno de ellos. Ya no sirve con ganar solo a rivales "de nuestra liga". Si no se gestiona bien la presión, al equipo lucense no le espera un buen futuro.

Aunque parezca que la percepción es un concepto un tanto abstracto no deja de tener una proyección directa sobre el ánimo y la confianza de los equipos y de su entorno. Un buen ejemplo es que esta última jornada los resultados no fueron desfavorables a los intereses breoganistas pero la percepción proyectada, a diferencia de lo sucedido en la pasada jornada, no fue positiva en primer lugar por el propio rendimiento de los de Mrsic pero también porque otros rivales directos, como el Obradoiro y el Palencia, aunque perdieron se mostraron competitivos ante adversarios potentes como el Baskonia y el Barcelona respectivamente con lo que mejoraron sus sensaciones.

Nada va a ser fácil para el Río Breogán de aquí al final de temporada. Desde luego, el primer paso para defender sus opciones de permanencia es que lo sucedido en Manresa no pase de ahí, de una mala tarde y que los de Mrsic recuperen el buen tono de las pasadas jornadas y también el carácter con el que iniciaron la temporada y que ahora no siempre exhiben. El partido del próximo fin de semana en Zaragoza será una muy buena prueba para calibrarlo.

Próxima jornada: Bell-Haynes, una de las amenazas del Zaragoza

El ex jugador del Río Breogán Trae Bell-Haynes será uno de los protagonistas del duelo que enfrentará este sábado desde las 18.00 horas al Casdemont Zaragoza y el Río Breogán. El base llegó al conjunto maño esta temporada y es una de las grandes referencias del equipo, además de un jugador que está entre los mejores en el apartado estadístico del Zaragoza y que atraviesa un gran estado de forma.



Mercado de fichajes

El Baxi Manresa fichó al pívot estadounidense con pasaporte ghanés Selom Mawube hasta final de temporada para cubrir el puesto del lesionado Pierre Oriola, según anunció este lunes el club catalán. El nuevo jugador interior del equipo del Bages llega procedente del Le Mans francés, dónde promedió esta temporada 4,7 puntos, 5,1 rebotes y 1,4 tapones. Será la primera experiencia de Mawube en la Liga Endesa y su tercera en continente europeo tras su paso la temporada pasada por el Rostock alemán y la vivida en Le Mans en el inicio de la campaña actual.



Lesión

El pívot de Valencia Basket Brandon Davies, que tuvo que ser sustituido ante el Unicaja en el tercer cuarto y ya no volvió a jugar, sufre un esguince en la rodilla izquierda y la pruebas a las que fue sometido descartan una lesión grave. El Valencia Basket informó en un comunicado de que el jugador causará baja en los próximos partidos del equipo ‘taronja’ tras una aparatosa caída con Augusto Lima.