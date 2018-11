"La pegada del Alcorcón, que fue lo que nos faltó a nosotros, decidió"

Falta de pegada. Esa fue la clave que condujo al Lugo a la derrota y no a sumar ante un equipo, el Alcorcón, que dormirá líder de Segunda División. El entrenador del cuadro rojiblanco, Alberto Monteagudo, aseguró que su equipo no mereció perder y que tendrá que mejorar de cara al gol para acercarse a la versión que quiere del equipo.

"En el fútbol no vivimos de merecimientos pero no merecimos perder el partido. Los primeros 20 minutos fuimos mejor que ellos, los metimos en su campo, llegamos al borde del área, tuvimos tres o cuatro tiros pero no estuvimos afortunados en el último pase, en la última decisión, que es donde se decide el resultado", aseguró Monteagudo.

"A partir del minuto 25 ellos comenzaron a estirarse porque son un buen equipo. En la segunda parte empezamos el partido y tuvimos un error. (Borja Galán) Es derecho, le dejamos el tiro y la metió en la esquina. A partir de ahí nos reajustamos, buscamos cosas y merecimos empatar con varias jugadas. Es un poco frustrante hacer el trabajo que hizo el equipo e irte con cero puntos", añadió el manchego.

"Conseguimos pisar el área, llegar arriba y aparecer. Terminamos con mucha gente allí para hacer gol"

"La sensación que tenemos todos es que el Alcorcón hizo muy poco. La pegada fue lo que ganó el partido. Ellos la tuvieron, llegaron tres veces y metieron una y nosotros no", opinó.

Entre las claves que condujeron al 0-1 final estuvieron las malas decisiones rojiblancas en las zonas de finalización. "La dinámica de ellos y el acierto de poner el balón en la esquina de la red fue lo que decantó el partido. Luego es verdad que reaccionamos. A veces vas perdiendo el partido y uno no consigue generar o meter al rival en su campo. Nosotros lo hicimos, pero tuvimos una serie de decisiones malas, como una de Campabadal que no tira y su centro lo corta la defensa o jugadas de doblar por fuera y ceder alguna contra".

Para el de Valdegangas lo normal para su equipo habría sido llegar en ventaja al entretiempo. "En circunstancias normales este partido tendría que llegar al descanso 1-0, porque en 25 minutos tuvimos ocasiones para meter gol, de llegar, de triangular, de girar por fuera, de apretar arriba... Pero todo eso se tiene que traducir en gol porque sino es muy difícil. Esto es Segunda División, pero el objetivo es que lo que hacemos en 20 minutos lo podamos hacer en más tiempo. Pero sobre todo acertar y ponernos por delante para poder jugar con el resultado".

Por último, aseguró que marcar será un trabajo de todo el grupo. "Conseguimos pisar el área, llegar arriba y aparecer. Terminamos con mucha gente allí para hacer gol, pero esto es una asignatura que tenemos desde el principio y que tenemos que arreglar. Tienen que afinar la puntería los delanteros, los centrocampistas, los bandas los mediapuntas, los centrales a balón parado... El gol es cosa de todos. Nosotros deberíamos empezar a hacer gol porque ya empezamos a aparecer con mucha gente dentro del área".