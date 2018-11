La más joven de una estirpe

El Durán Maquinaria Ensino se ha hecho con los servicios de una pura sangre. Mercy Wanyama proviene de una de las estirpes de deportistas más prolíficas del continente africano. La jugadora, de 1,85 metros y 26 años, proveerá al conjunto lucense de envergadura y ADN ganador. La última incorporación de la plantilla lucense es el miembro más joven de una familia de deportistas kenianos. Sus cinco hermanos varones son jugadores profesionales de fútbol y las tres hermanas mantuvieron el idilio entre el baloncesto y el balompié.

"Todos jugamos desde pequeños al fútbol, al baloncesto y al voleibol. Mi padre fue el primero en jugar al fútbol profesionalmente, y mi madre jugaba al baloncesto y al netball al mismo tiempo", asegura la ala-pívot ensinista, que no ocupará plaza de extracomunitaria gracias al acuerdo 'Cotonú'.

Wanyama vivirá en Lugo su primera experiencia en el baloncesto europeo después de proclamarse la temporada pasada campeona de su país con el Equity Bank Hawks. Sus credenciales como jugadora internacional avalan su fichaje, pues formó parte de la selección de Kenia que participó en el último Afrobásket.

"El nivel en el Afrobásket siempre es alto. Todos los equipos son muy duros físicamente y mentalmente. Cuando tienes que jugar un Afrobasket no puedes ir con una mentalidad perdedora. Muchos de los equipos contra los que competimos tienen un nivel parecido, así que en el aspecto psicológico es donde debes ser mejor", comenta Mercy Wanyama.

"Practico fútbol y baloncesto desde que soy pequeña. Por las mañanas fútbol y por las tardes, baloncesto"

La Liga Femenina es el próximo reto en la carrera de un ala-pívot que conocerá la dureza de la máxima competición española después del parón liguero, un tiempo que aprovechará para comprobar las cualidades del resto de sus compañeras.

"La Liga española es interesante porque el nivel es mucho más alto que en Kenia, así que tendré que dar lo mejor de mí para poder jugar aquí. Es la primera vez que voy a jugar en España, así que no conozco mucho sobre el resto de rivales en la Liga Femenina. Por lo que he visto el nivel es muy bueno y no será fácil jugar aquí", dijo.

La llegada de la internacional keniana fue una noticia bien recibido por parte del cuerpo técnico local. Juan Nécega contará con un refuerzo en la zona, si finalmente deciden que forme parte de la primera plantilla ensinista al finalizar el periodo de prueba el próximo mes de diciembre.

"El entrenador es amable y me explica lo que quiere de mí sobre la pista en todo momento. Conocí a algunas de mis compañeras de equipo y creo que somos un club fuerte y lo vamos a hacer bien durante esta temporada", recalca Wanyama, que se decidió por el deporte de la canasta antes que por el balompié.

"Practico fútbol y baloncesto desde que soy pequeña. Por las mañanas fútbol y por las tardes, baloncesto. En mi casa me entrenaba casi todo el tiempo en estos dos deportes, pero tomé una decisión y creo que acerté", explica.

Mercy Wanyama apuesta por sus aptitudes para convencer al cuerpo técnico. "Creo que para mi posición soy una jugadora fuerte. Puedo jugar rápido y eso creo que puede hacer que lleve al equipo al siguiente nivel. Jugaré en Lugo igual que lo hago en Kenia, el baloncesto es el mismo en todas partes", concluye.