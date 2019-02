Monteagudo: "La jugada del posible 2-1 nos dejó tocados"

El entrenador del Lugo, Alberto Monteagudo, lamentó la derrota de su equipo y vio determinante la acción de Manu Barreiro que pudo suponer el 2-1 y a continuación lo que llegó fue el 1-2.

"El fútbol es de aciertos y errores. Ellos empiezan muy bien, superamos el momento, luego el partido mejoró y tuvimos varias opciones y de lo que podía ser el 2-1, te vas al 1-1 y perdimos un partido que no debíamos haber perdido. La clave estuvo en la jugada que le cae a Manu Barreiro. Podíamos ponernos por delante, cogerlos a la contra y lo que llegó fue el gol de ellos", manifestó.

El técnico del conjunto rojiblanco reconoció el peligro del equipo maño y la oportunidad perdida en la clasificación. "No olvidemos que es el Real Zaragoza, que tiene muy buenos jugadores. Hicimos un buen partido pero no fuimos capaces de conseguir nada. Sabemos que la clasificación está apretada y podíamos habernos alejado un poco. Al final, nosotros tenemos un debe importante y es que encajamos goles cada semana y hay que solucionar este tema. Hay que ponerse las pilas para no encajar, no pagar con un tanto cualquier acción aislada", indicó.

Monteagudo lamentó los problemas en la salida de balón en la segunda mitad. "La segunda parte empieza el Zaragoza mejor porque fallamos mucho en la salida de balón. Hay que ser listos en ese aspecto. El partido lo íbamos ganando y lo pudimos matar, pero la jugada del posible 2-1 nos dejó tocados y es que todo hubiese cambiado", concluyó.

CONDOLENCIAS. En la noche del viernes falleció en accidente de tráfico en Cáceres José Manuel Durán, padre del entrenador del Polvorín y técnico del CD Lugo durante unos meses José Durán. En su memoria se guardó un minuto de silencio antes del inicio del duelo entre el Lugo y el Zaragoza.