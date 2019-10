José Nogués, alero del Leche Río Breogán, se formó en una de las canteras más prolíficas del baloncesto español, la del Joventut de Badalona. Con un evidente protagonismo en las categorías inferiores figuró en las tres últimas campañas en el escaparate del primer equipo, aunque su protagonismo -también influyó una lesión- no fue relevante. Lejos de conformarse -seguía teniendo contrato con los verdinegros-, el alero catalán decidió tomar una decisión valiente, rescindir con el club de su vida y reivindicarse como jugador fuera de su casa.

"Estoy muy contento de estar aquí, de formar parte de esto, de estar en un equipo con aspiraciones de mejorar cada día y volver a lo más alto. Me estoy encontrando muy bien y esto es algo que debería haber hecho hace tiempo, salir de donde estaba para volver a sentirme jugador. Aquí he vuelto a recuperar la ilusión de volver a entrenar, de volver a competir...", comenta Nogués.

A pesar de su procedencia, el alero reconoce sentirse impresionado después de su primer encuentro en el Pazo. "Había venido en la LEB un par de veces con el Prat y siendo los últimos de la Liga la afición casi llenó el pabellón. Me ha sorprendido mucho el ambiente del otro día ante el Oviedo, incluso creo que fue un poco contraproducente para nosotros porque teníamos muchas ganas de agradar, de hacer un buen partido y es que el ambiente fue increíble. En la segunda parte, cuando aparcamos los nervios, estuvimos algo mejor, pero lo que puedo decir es que lo que se vive aquí es muy especial, lo vives de cerca. También me llamó la atención que hay un montón de canastas fuera del Pazo, también por Lugo. Se ve que esta es una ciudad que respira baloncesto y esto se nota cuando jugamos en casa", dice el alero.

"Es que si soy sincero lo único que me preocupa es lo que hagamos nosotros. Si ganamos los 32 partidos que restan, no hay más"

Dos triunfos convincentes en las dos primeras jornadas no dejan de ser, para el jugador, un mero indicador. "Aún no se ha hecho nada, pero eso sí hemos demostrado lo que queremos ser. Hay mucha calidad como parte un mayor acierto del que estamos teniendo, pero se ha demostrado que el equipo en defensa responde y esto es lo primero, construir desde atrás. Hay que seguir trabajando, tendremos buenos tiros y van acabar entrando pero lo que no podemos dejar de es lo que nos define: la defensa", señala Nogués.

FAVORITOS. Mallorca, Leche Río Breogán y Delteco Gipuzkoa figuran como principales favoritos para la consecución del ascenso, aunque probablemente haya que añadir otros aspirantes como el próximo rival del conjunto lucense, el Palencia. Nogués no le presta atención al tema de los favoritismos.

"Es que si soy sincero lo único que me preocupa es lo que hagamos nosotros. Si ganamos los 32 partidos que restan, no hay más. Pienso que no podemos ponernos la etiqueta de favoritos pero tampoco ponérselo a otros como al Palencia. Lo que sé es que hay que ir muy mentalizados y como si fuéramos a una guerra. Tenemos que ir a ganar", dice.