La estructura está en el aire

Son horas bajas para el Cafés Candelas Breogán. Dos triunfos en once jornadas no es, desde luego, la tarjeta de presentación esperada en el retorno a la ACB. Y la situación clasificatoria, penúltimo clasificado con las mismas victorias que un Delteco Gipuzkoa que cierra la tabla, no es lo más preocupante, lo son las malas sensaciones que transmite el equipo tanto en el juego como en su capacidad para sobreponerse a las dificultades y también la muy limitada capacidad de maniobra que está demostrando el club breoganista.

Deportivamente, el equipo breoganista afrontará hasta finales de enero un tramo de calendario que puede resultar definitivo, con cinco encuentros en el Pazo dos Deportes de Lugo en las próximas siete jornadas. Y lo que está claro es que a pesar de todo al club lucense no le queda más remedio que adoptar medidas importantes, cabe esperar que cuanto antes, para albergar ciertas esperanzas de reacción.

Y no va a quedar más remedio porque en primer lugar el último día del presente mes finalizan su contrato Jerome Jordan y Sergi Vidal. Se sabe que el club ha sondeado ya al agente del pívot jamaicano intentando una renovación de su contrato. Jordan solo negociará seguir en Lugo si la prolongación de su contrato se extiende hasta final de temporada. No firmaría otra relación por un mes más, por ejemplo. Parece un paso indispensable para el futuro del equipo, teniendo en cuenta lo que es y representa el jugador, y más si se tiene en cuenta que Henk Norel, el jugador que vino a sustituir, no estará en condiciones de jugar, en el mejor de los casos, hasta el mes de marzo.

El problema fundamental será el económico y llegar a las pretensiones del jugador podría tener consecuencias directas en la confección de la plantilla. Dicho de otro modo, podría condicionar la contratación de un alero, en principio extracomunitario e incluso dejaría al club sin margen de maniobra para intentar la continuidad de Vidal.

El primer movimiento que podría producirse es la llegada del base mallorquín Sergi García en condición de cedido por el Valencia. El club lucense hace ya algunas fechas que solicitó su cesión, pero no ha sido el único de la Liga Endesa, circunstancia que podría complicar las expectativas breoganistas. De todas formas, el primer paso estará en que los técnicos del Valencia den el visto bueno a la salida del jugador. En principio, esto estaba supeditado a que Antoine Diot estuviera totalmente recuperado de su lesión y el jugador francés ya reapareció este martes con su equipo ante el Zenit en partido correspondiente a la Eurocup. Por lo tanto, Ponsarnau dispone ahora de cuatro bases en el equipo, Van Rossom, Vives, Diot y Sergi García, que prácticamente no ha jugado ya en las últimas jornadas.