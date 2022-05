Color por debajo del cielo gris de mayo. Color sobre el asfalto lucense, donde las camisetas y zapatillas lucieron sus mejores galas para dar lustre a una prueba que regresó tras dos años de pandemia. Color en las aceras, el del público que no se quiso perder el esfuerzo de sus vecinos, que se dejaron la piel para finalizar una competición que ya es un clásico del deporte de la ciudad amurallada.

Autoridades y premiados en el Medio Maratón Cidade de Lugo. SEBAS SENANDE

Sobre sus calles se desgastaron las suelas, se mojaron con el sudor las mallas y el algodón sobre los cuerpos de los atletas, ya fueran de élite o de cualquiera de nosotros, de los que tienen que sacar tiempo de debajo de las piedras para poder entrenar.

Entre los vítores y ánimos de los lucenses se esforzaron todos, entre ellos políticos bien conocidos como Olaia Rodil o Rubén Arroxo o la madre de Adrián Ben, uno de los tótems del deporte provincial.

Disfrutaron a pesar del esfuerzo. Uno de los que más, un mito como Fermín Cacho. "Me gusta mucho venir a Lugo por la buena sintonía que hay con la gente, con los organizadores, con todos. Después de dos años sin poder correr aquí por el tema de la pandemia, tenía que estar este por la gente y porque disfruto y me encanta Lugo. Mientras no me echen de la ciudad seguiré viniendo", declaró el medallista olímpico.

GRAN VALOR PARA LUGO. Desde los responsables de la ciudad se destacó la importancia y el valor para la localidad el contar con una prueba como la Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso. "Para Lugo es un orgullo el albergar un evento de estas características. Había muchas ganas de retomar las actividades deportivas y eso es también la clave del éxito de esta edición", indicó el concejal de deportes, Mauricio Repetto.

"Es un lujo para la ciudad tener una prueba así. Solo hay que ver cómo respondió la gente. Tener los padrinos como Fermín Cacho, Reyes Estévez o Abel Antón es algo muy destacado. Es muy importante la consolidación de esta prueba para la ciudad", consideró la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos.