La batalla por el balón

El entrenador del Lugo, Alberto Monteagudo, ensalzó este jueves en rueda de prensa las virtudes del Numancia, rival al que se medirán mañana su equipo desde las 16.00 horas en el estadio de Los Pajaritos. "Los fichajes que ha realizado le van a ayudar bastante, Gus Ledes es un jugador bastante fino y David Rodríguez fue compañero mío en Las Palmas, todo un goleador, es un cazagoles, un jugador determinante en el área. Es el equipo que más posesión tiene de la Liga, es verdad que luego hay que ver qué tipo de posesión es, si es en tu campo o en campo contrario, si es una posesión dañina o no, pero lo que está claro es que viven del balón y nuestro objetivo es hacerles ver que se enfrentan a un equipo que también le gusta el balón y a ver quién es capaz de tenerlo más y mejor", señaló.

El técnico del conjunto rojiblanco ve importante enlazar otra victoria tras superar al Rayo Majadahonda (3-2). "Vamos con la idea de darle continuidad a la victoria de la semana pasada porque creo que es el momento idóneo para conseguir seis puntos seguidos. Por los fichajes, por el ambiente, por cohesionar el grupo desde la victoria...", dijo.

Monteagudo reflexionó sobre si seguirá o no con tres centrales en el Lugo. "Hemos jugado más con cuatro defensas que con tres. Lo de los tres centrales fue también por el tema de los laterales. Teníamos que cambiar posiciones y durante muchas fases del partido me gustó un montón, pero la verdad es que desde que yo llegué hemos jugado mucho tiempo con dos puntas y lo hicieron bastante bien. Ahora tenemos perfiles diferentes. La idea es controlar los dos sistemas e ir haciendo las cosas con respecto a los momentos de forma y el hecho de hacer daño a los rivales. Siempre he sido más de dos centrales que de tres", valoró.

El entrenador del Lugo insistió en que la oportunidad que se presenta esta jornada es importante y que sumar los tres puntos supondría muchas cosas a nivel clasificatorio, y también para la moral del grupo. "Es lo que queremos, somos los que estamos y estamos los que somos. Si sumas una segunda victoria consecutiva en un momento clave, te separarás un poco en la clasificación y superarás al rival en la tabla. Ese triunfo nos daría un punto de tranquilidad", indicó.

El técnico es consciente de que las segundas vueltas del Lugo no han sido buenas en Segunda y quiere y cree que ahora será diferente. "El año pasado se pasó de ser líder en algún momento a salvarnos quedando pocas jornadas y con incertidumbre, y yo creo que este año va a ser al revés, La primera vuelta fue regular y la segunda será muy buena. Veo a la gente ilusionada y los que han venido van a sumar", comentó.

Monteagudo se mostró feliz con la llegada de Manu Barreiro. "Estamos contentos. Sabemos que le llamaron seis equipos, pero creo que nos movimos rápido, bien y creo que nos va a dar cosas diferentes como delantero de referencia. Condiciona el juego del rival por su capacidad que tiene de juego de espaldas, de remate; y siempre el Lugo estuvo interesado en él e ilusiona a la gente", concluyó el técnico rojiblanco.