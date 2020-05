El Lugo Sala se reinventa durante el confinamiento

La actividad sigue adelante en medio de la crisis generada por el Covid-19. Uno de los ejemplos en lo que a clubes deportivos se refiere es la ADC Lugo Sala, que se ha tenido que reinventar y potenciar aspectos relacionados con las redes sociales y las nuevas tecnologías para mantener su actividad.

"La Escuela paró, como todo el deporte, y lo que estamos haciendo desde el mes de abril empezamos a hacer otro tipo de actividades dentro del club para que éste no estuviese parado y siguiera funcionando. Estamos mucho más activos en las redes sociales como Instagram o Facebook y a los niños de la Escuela y el club se les están mandando una serie de trabajos para que sigan trabajando desde sus casas, se les mandan ejercicios y trabajos. Los entrenadores llaman a los niños para ver como están y que haya interacción, que se vea que Lugo sala sigue funcionando", asegura el presidente de la entidad, Marcos Pereira.

Los miembros de la Escuela y diferentes responsables también mantienen un contacto constante. "Hay mucha incertidumbre, no es fácil. Los entrenadores y el coordinador tienen charlas, también hacemos videollamadas con los chavales para que siga habiendo ese contacto", señala.

Hay que cambiar y seguir con una actividad que lleva tres años de constante crecimiento

Uno de los aspectos determinantes de la actividad en las últimas semanas tiene que ver con las redes sociales y nuevas tecnologías. "Ya éramos bastante activos, pero ahora hemos aumentado en lo referente al Instagram, le dimos un impulso y así hacer llegar la imagen y el normbre de Lugo Sala a muchos lugares, nos estamos moviendo y tenemos un enlace muy bueno como es el técnico del Levante Diego Ríos. Decidimos hacer encuentros futsaleros con gente de élite y también otros estamentos. Creo que fuimos de los primeros en empezar a movernos, ahora en Instagram hay muchas sesiones de ponencias gratis de entrenadores del alto nivel. Queremos que Lugo Sala tenga su propia imagen y que se esté fortaleciendo fuera de lo que es la ciudad", comenta Marcos Pereira.

El presidente de la entidad también explica los cambios obligados en el clínic que organizan, una de sus señas de identidad y que está muy reconocido a nivel nacional. "Estuvimos esperando y para prevenir preferimos cambiar el formato y que sea online en lugar de presencial, hay que cambiar y seguir con una actividad que lleva tres años de constante crecimiento y es uno de los referentes a nivel nacional, vamos mediante una plataforma privada y las diferencias son que en lugar de haber siete ponencias habrá nueve, metimos dos más, y el precio también lo variamos, eran 65 la cuota general y 55 con descuentos y ahora baja a 35 y 25, respectivamente. La aceptación es realmente buena en un clínic que ya es conocido, se pierde el contacto directo pero asi son las circunstancias. El plazo es hasta el 12 de junio y se hace en la pagina web: www.lugosala.com", concluye.

Todo pendiente de un play off

Como en el resto de modalidades deportivas, la temporada no ha concluido, y en el caso de ADC Lugo Sala, el equipo que milita en la Tercera División está pendiente de un posible play off para ver si puede ascender a Segunda B, donde ya militan clubes lucenses como el Ribeira de Piquín, el Prone Lugo y el Xove Lago. "El equipo que se hizo no tenía el objetivo de ascender, pero el trabajo bueno y los refuerzos y la base que mantuvimos, nos colocaron segundos en la competición. Ahora tenemos la posibilidad de ascender a la Segunda División B y claro que nos gustaría a nivel deportivo y con el apoyo del Club Deportivo Lugo, pero no sabemos realmente que pasará".

Reunión

"Hubo una reunión con la federación gallega y la idea es que no haya descensos y que entre los primeros se juegue un play off en el que si ganas un partido ascenderías a la Segunda B. Estamos de acuerdo pero no vemos cuando se va a poder jugar", señala Marcos Pereira, a la espera de saber cómo se resuelve todo.