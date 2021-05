Decenas de seguidores del CD Lugo recibieron en el Ángel Carro a la expedición del equipo que certificó este domingo ante el Rayo Vallecano la permanencia en LaLiga SmartBank.

Los aficionados congregados en el aparcamiento del estadio lucense corearon los nombres de los jugadores que obraron el milagro en la última jornada del campeonato. La plantilla agradeció el apoyo y se fotografió con el público detrás.



El Lugo regresó este lunes de Madrid, donde consiguió una victoria ante el Rayo Vallecano que le permite continuar la próxima temporada en Segunda División.

Los rojiblancos tenían que ganar para no depender de terceros y no fallaron en Vallecas, donde desequilibraron el encuentro con un tanto de penalti que logró Manu Barreiro. "Tenemos un grupo increíble con gente joven, con ganas, y con gente mayor que ayuda en todo lo que puede y más. Somos la definición perfecta de familia dentro del campo", dijo Barreiro, en declaraciones a Movistar Plus.