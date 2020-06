Kravets resta importancia al impacto de su llegada: "Un jugador no cambia un equipo"

La progresión del CD Lugo en los últimos partidos antes del parón por la Covid-19 coincidió con el fichaje del ucraniano Vasyl Kravets, que se restó importancia porque "un jugador no cambia un equipo".

Con él en el césped, el Lugo, al que regresó cedido por el Leganés un año después de hacer el camino a la inversa, solo perdió un partido.

"Un jugador no cambia un equipo. No es que perdiéramos solo un partido porque viniera yo. El equipo antes tenía mala suerte y ahora estamos teniéndola de nuestro lado", indicó en una conferencia de prensa telemática.

Además, Kravets admitió que la condensación del calendario en la recta final del campeonato será "difícil" de asumir por parte de los jugadores.

"Cada tres días tenemos un partido y hay que trabajar y nada más, ganar y descansar. No podemos perder puntos", incidió el futbolista del equipo gallego, que está en posiciones de descenso.

Otro problema para los jugadores será disputar los partidos a puerta cerrada, sin público en la grada. "Siempre cuando tenemos gente en el estadio hay más energía; sin público es más difícil", manifestó el futbolista ucraniano.

De su primer rival, el Racing de Santander, al que visitarán el sábado, Kravets destacó su propuesta futbolística.

El lateral se centró en lo que resta de temporada y advirtió de que no piensa en el futuro porque es incierto. "Me gusta jugar en el Lugo pero no puedo hablar de la siguiente temporada porque es difícil decirlo ahora", señaló el defensa, que pertenece al Leganés.