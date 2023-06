Kitzbuhel confirma a Basanta

La Copa de Europa de Kitzbuhel (Austria) corona la progresión del triatleta lucense Esteban Basanta con una extraordinaria tercera posición, el mejor resultado que ha logrado en su carrera tras una temporada algo irregular en los últimos meses. El triatleta se sintió en buenas condiciones antes de la prueba y completó los 750 metros a nado, los 20 kilómetros de bicicleta y los cinco kilómetros a pie con muy buenas sensaciones. "De hecho busqué la victoria en el último tramo, pero los dos primeros tenían un punto más y consiguieron descolgarse al final", dice. Basanta se refiere al italiano Samuele Angelini, campeón europeo con un tiempo de 50.45 minutos, y al alemán Jannik Schaufler, segundo a cuatro segundos de distancia del ganador. El lucense cruzó la meta con un tiempo de 50.53 minutos.

"Venía de una temporada en la que las cosas no me estaban saliendo bien. De hecho, en las dos últimas carreras en Italia tuve que abandonar por dos pinchazos, pero afrontaba esta Copa de Europa con mucha motivación porque en los entrenamientos me veía muy bien en bici, en natación y corriendo", comenta. El lucense era consciente de que un buen resultado era posible y así afrontó la prueba, pese a que "me costó un poco" en la salida a nado, que suele ser una de sus especialidades.

"Siempre salgo en cabeza pero esta vez salí algo retrasado", recuerda. Con todo, recuperó posiciones en los 20 kilómetros de bicicleta, en el que quedó un grupo de diez atletas. Ahí llegó el turno de la carrera a pie, en la que "iba cayendo gente poco a poco hasta que solo nos quedamos los tres" que finalmente completaron el podio.

En ese momento, Basanta pensó en hacer un último esfuerzo para optar al triunfo, pero el punto de forma de Angelini y Schaufler estuvo ligeramente por encima del lucense en los metros finales. "Sufrí para llegar a meta intentando que no me cogiese el cuarto —el inglés Harry Leleu entró nueve segundos más tarde—", señala. "Es el mejor resultado que he tenido nunca", dice orgulloso. "Estoy muy contento porque, aunque a veces las cosas salen bien o mal, la conclusión que saco es que estoy progresando y mejorando cada año". Tiene razón. En la segunda mitad del pasado año, Basanta se proclamó campeón de España sub-23 y logró una décima posición en el Mundial de Chile. La tercera posición en la Copa de Europa de 2023 confirma sus palabras.

El resultado en Kitzbuhel da derecho a Basanta a participar en los campeonatos de Europa sub-23 que se celebrarán en agosto en Balikesir (Turquía). Antes, el lucense competirá en distancia olímpica este sábado, en el Nacional que se celebra en A Coruña.