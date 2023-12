El kárate se rinde ante Roque Mazoy

Tiene madera de ganador y lleva más de una década acumulando triunfos en un palmarés que confirma su valía. El lucense Roque Mazoy Cortiñas, de la Escuela Deportiva Shihan, es ya todo un referente en el mundo del kárate nacional y el mejor espejo en el que se pueden reflejar las nuevas generaciones de su club. Su último éxito deportivo ha sido colgarse la medalla de plata en kumite júnior de menos de 61 kilos en el campeonato de España, un podio reservado a los más grandes.

Pero a pesar de sus méritos, Roque Mazoy habla con humildad de sus victorias y repone fuerzas para afrontar el largo camino que todavía le queda por recorrer. "A nivel provincial y gallego no sé cuántas medallas he ganado, pero son muchas porque llevo muchos años compitiendo. A nivel nacional he conseguido seis metales: tres oros, dos bronces y una plata", explica.

Los triunfos de este joven karateka, de 17 años, no han sido fruto de la casualidad, ya que creció sobre el tatami y lleva más de una década perfeccionando su técnica y sus condiciones físicas. A lo largo de su intensa trayectoria, Mazoy llegó a ser cuarto de España en kata, pero se decantó por el kumite y actualmente compite solo en esta modalidad, a la que se dedica en cuerpo y alma.

De hecho, su entrenador, Adrián Yáñez, tiene claro que la clave del éxito de este deportista es una mezcla entre talento y constancia. "Desde que era muy pequeño, ya se veía que tenía cualidades, pero era un niño muy tímido y tenía muy poca confianza en sí mismo. Poco a poco fue ganando seguridad y mejorando sus habilidades. Trabajó muy duro y los resultados acabaron llegando. Se pueden tener cualidades físicas, pero no sirven de nada si no hay trabajo", apunta.

Roque Mazoy confirma que el kárate —además de haberle convertido en un gran deportista—, le ayudó a forjar su personalidad. "Antes salía a competir y me bloqueaba; no rendía igual que en los entrenamientos. Ahora me sigo poniendo un poco nervioso, pero salgo al tatami con mucha más confianza. El kárate me ha aportado muchas cosas positivas", dice. Esta seguridad en sí mismo es justo lo que desprende cada vez que compite a nivel nacional, donde no hay rival pequeño. "Muchos de los compañeros que empezaron conmigo lo fueron dejando. A este nivel, todos los competidores le dedican mucho tiempo a este deporte y el nivel es muy alto. La competición nacional", apunta, "es muy exigente".

Aun así, este lucense ha demostrado que se encuentra a la altura de los mejores, aunque en su trayectoria deportiva también ha tenido momentos bajos. "En la categoría juvenil fui grand winner nacional, pero después llegaron tres años malos. Me sentía un poco decepcionado porque trabajaba duro y no llegaban los resultados, pero las derrotas también me ayudaron a entrenar con más ganas. Nunca pensé en tirar la toalla y ganar este año un bronce en la Liga Nacional me devolvió la confianza que necesitaba. Volví con más fuerzas y al final quedé subcampeón en el campeonato de España", dice.

Y ese es precisamente el consejo de Roque Mazoy a los niños y niñas con los que se cruza cada día en el gimnasio. "Lo único que les puedo decir es que nunca se rindan; que trabajen duro, ya que los resultados acabarán llegando".

Tras lograr la plata en el Nacional, este joven se prepara para la próxima Grand Winner y confía en que el resultado le abra la puerta para entrar en la selección española y competir en el Europeo. Para conseguir esta meta, entrena catorce horas semanales y tiene que renunciar al ocio del que disfrutan la mayoría de sus amigos. "Entre estudiar segundo de BAC, entrenar en el Shihan y acudir a las concentraciones con la selección gallega, apenas tengo tiempo para salir, pero a mí me compensa. Me lo paso bien practicando kumite. Además, cuando le dedicas tantas horas, acabas haciendo amigos en este mundo".

Roque Mazoy agradece el trabajo de sus entrenadores y el apoyo incondicional de su familia. "Mis padres siempre me han llevado a todas las competiciones y mi hermana me llama continuamente para animarme y decirme que soy el mejor". Su hermana Paula sabe bien a lo que se enfrenta Roque sobre el tatami, ya que también tienen un reputado currículo como karateka. tanto a nivel nacional como internacional. El kárate se rinde ante el apellido Mazoy.