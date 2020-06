El alero lituano Mindaugas Kacinas se incorporará a la disciplina del Breogán

El alero lituano Mindaugas Kacinas podría convertirse en la primera contratación del CB Breogán de cara a la próxima temporada. Aunque el club lucense mantiene silencio absoluto sobre esta u otras incorporaciones, la agencia del jugador Big Management anunciaba este martes que su representado seguirá en el baloncesto español al haber firmado con el Breogán.

Next is #Espana for Mindaugas Kacinas pic.twitter.com/ZnBTMYeH4c