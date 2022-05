Justus Hollatz será el primer fichaje del Río Breogán

El Río Breogán ya comienza a configurar su plantilla de cara a la próxima temporada. A falta de confirmación oficial, el primer fichaje será el de Justus Hollatz. El base, que mide 1,91 metros y tiene 21 años, llega procedente del Hamburgo.

Ha sido votado dos veces como el mejor jugador joven alemán en la BBL. Su desempeño no ha pasado desapercibido para equipos como el Partizan, que dirige Zeljko Obradovic.

