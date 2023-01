Fran Justo: "Errores como estos cuestan partidos"

El entrenador del CD Lugo, Fran Justo, se mostró contrariado por el mal segundo tiempo de su equipo y destacó que si el grupo "baja un poco" su intensidad y concentración lo paga con derrotas como la de este domingo en Albacete.

"Estamos fastidiados porque las derrotas son difíciles. Creo que el equipo hizo una muy buena primera parte. Hizo lo que se trabajó durante la semana, el plan de partido que se diseñó. Cuando estás tan bien fuera de casa y contra un equipo tan en forma tienes que ser capaz de materializar tus ocasiones, porque sabes que en cualquier momento también estás expuesto a que te ataquen y te puedan hacer gol", declaró Justo.

"Los primeros 45 minutos son el ejemplo de lo que tenemos que ser. Pero también sabemos que cuando no estamos concentrados en cada acción aparece el error y el trabajo se echa por la borda. Nosotros estamos exigidos al máximo y en el momento en que bajamos un poco pasan estas cosas", añadió.

"A pesar del gol fuimos capaces de pasar ese momento, de seguir a distancia de un gol en el partido y fuimos capaces de empezar a generar, como una ocasión de Sebas que obliga a un paradón del portero. Luego tuvimos un córner a favor y nos encontramos con un gol en contra que nos deja fuera de todas las opciones del partido".

El preparador ourensano incidió en que su equipo no puede conceder errores como los que se vieron ante el equipo manchego en el Carlos Belmonte. "Sabemos que con los futbolistas que tenemos y las capacidades que tenemos si estamos a un gol estamos cerca de poder sumar y cada punto es oro en nuestra situación. No podemos cometer estos errores porque te cuestan partidos y estamos a unas alturas de la temporada en la que te penaliza mucho todo", observó el entrenador rojiblanco.

"No es sencillo venir al Belmonte y tener esas situaciones y no hacer gol. El Albacete consiguió aguantar en la pelea sin encajar y en el reinicio lograron ponerse por delante en un saque de banda, en una acción que nos coge parados y eso no nos lo podemos permitir, sobre todo ante un equipo con esa inercia positiva. Esta Liga nos exige estar al 110 por ciento", concluyó el preparador ourensano tras el partido disputado en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Rubén Albés: "Desde un punto de vista táctico el Lugo fue superior a nosotros"

El entrenador del Albacete, Rubén Albés, destacó la buena propuesta táctica de Fran Justo e indicó que espera que el Lugo pueda "revertir" la situación. "Desde un punto de vista táctico han estado mejor que nosotros. Nos sorprendió la propuesta y tuvimos que modificar durante el partido y no nos sentimos a gusto. Lo corregimos en el descanso. Pero estas dinámicas negativas son muy fastidiadas y no es fácil revertir esta situación. Va mucho en recuperar confianza y creer. Ojalá lo hagan", dijo.