Justo: "Se empieza a ver el Lugo que queremos"

El técnico del Lugo, Fran Justo, aseguró que la victoria del equipo fue merecida y se la dedicó a Juanpe, lesionado de gravedad. Además, le dio un gran valor a los tres puntos, sobre todo a nivel de confianza.

"Esta victoria se la dedicamos a Juanpe. Fue un motivo para que todo el mundo diera un poco más. Lo tuvimos presente y le deseamos una pronta recuperación", indicó Justo antes de analizar el partido.

"Ya empezamos a ver el Lugo que queremos. Es un equipo que es capaz de emocionar a su gente, de entender lo que toca en cada momento del partido, que es capaz de saber sufrir en bloque bajo, de apretar cuando hay que estar más altos y de amenazar al rival porque sabemos hacer daño. Es cierto que el Granada tuvo buenas ocasiones pero nosotros también. Le ganamos a un equipo de Primera División y es una victoria de mérito y de entender de que por este camino el Lugo se va a salvar", añadió el ourensano.

"Creo que el equipo gestionó bien la superioridad numérica. Yo quería hacer el segundo pero no fuimos capaces de hacerlo. Cuando no lo haces estás a una acción de que te puedan empatar. Durante la mayor parte del segundo tiempo el Lugo tuvo controlado el partido y el Granada sabía que con balón nosotros podíamos amenazarlos. Los chavales lo entendieron bien y es justo que no nos hubieran empatado", opinó sobre el partido.

"El Lugo compite siempre. Tenemos un inicio del camino. Tenemos mucho que trabajar. Hasta el seis de enero no tenemos partido y ahora tenemos que descansar y lo haremos mejor tras este triunfo. Pero tenemos que aprovechar bien el tiempo porque se tiene que ver un Lugo mejor a la vuelta del parón".

Los jugadores, con una camiseta de ánimo para Juanpe. SEBAS SENANDE

En cuanto al valor de los tres puntos, Justo dijo que: "Esta victoria tiene un gran valor moral. Los chicos mandaron un mensaje: si son capaces de hacer bien las cosas y jugar concentrados todos los minutos son capaces de competirle a cualquiera. A nivel mental era lo que necesitábamos".

Además, se refiirió al mercado de invierno. "Al abrir el mercado siempre hay posibilidades de entradas y salidas. Es algo más para la dirección deportiva o la presidencia", dijo sobre los posibles fichajes.

Paco López, entrenador del Granada: "Esto va de ser efectivos en las áreas y nosotros no lo estamos siendo"

El técnico del Granada, Paco López, aseguró que el partido se definió por la efectividad "en las áreas", donde el Lugo fue mejor.

"Hasta la expulsión se desarrolló por donde sabíamos que podía pasar: dominio nuestro, sensación de superioridad nuestra y el Lugo marcó un golazo en la primera que tuvo. Luego el partido estuvo marcado por la expulsión, pero, aún así, generamos muchas ocasiones. Pero esto va de ser más efectivo en las áreas y no lo estamos siendo", observó.