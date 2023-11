Justin Anderson: "La puerta para seguir en el Río Breogán está abierta"

El Río Breogán realizó este jueves la presentación oficial de Justin Anderson en la sala de prensa del Pazo dos Deportes. El jugador estadounidense, antes de recibir las preguntas pertinentes, quiso manifestar públicamente su agradecimiento a la entidad celeste, a la afición y a los ciudadanos lucenses. "Me encanta la gente de la ciudad, me encanta la comida, me encantan los fans. El club me ha acogido de una manera muy amable y me encuentro muy a gusto aquí", manifestó.

Anderson reconoció sentirse "un poco nervioso" porque no pudo hacer la pretemporada con el resto de sus compañeros, pero mostró seguridad en sí mismo para poder ayudar al equipo. "Llevo toda la vida jugando y confío en mi capacidad para comprender el juego. Mientras entienda lo que quiere el entrenador de mí y las cosas que hacen bien mis compañeros, creo que tengo la capacidad de adaptarme y complementar bien al equipo", argumentó.

"El técnico me pidió ya desde el primer día que fuese yo mismo. Si juego de alero me solicita que juegue más para los demás, que ponga el balón en situaciones propicias para que los otros puedan generar también. Y cuando actúo en el poste bajo cree que puedo tener mucha ventaja en esa posición. Además, Veljko Mrsic me pide que sea una voz positiva dentro del grupo; en la dinámica en la que estamos es importante eso", añadió el baloncestista de Virginia.

Sobre el objetivo que se marca en el Breogán, el estadounidense fue claro al señalar que "siempre es ganar" y que la faena diaria es lo que propiciará que los éxitos lleguen. "Yo lo que hago para ayudar es trabajar. Ese trabajo diario es lo que nos llevará a conseguir triunfos. Y confío en que las victorias van a llegar con esta línea de trabajo que estamos siguiendo", indicó.

El breoganista comentó cuáles fueron los motivos que lo trajeron hasta la ciudad de la muralla. "Estaba jugando en EE.UU. A través de mi agente hablamos de que el paso adecuado para entrar en Europa era jugar en la ACB, la mejor liga doméstica de Europa. A partir de ahí, cuando surgió la oportunidad de venir al Breogán, me informé de cómo era el club y todas las referencias que tuve fueron muy, muy buenas —recordó que se las había dado el exbreoganista Kevin Larsen—. Sabía que el Breogán necesitaba una pieza que pudiera ayudarles y aquí estoy", reveló.

Por último, Justin Anderson habló de su vinculación con el club —su contrato es por dos meses—. "La puerta para continuar en el Breogán está abierta, por supuesto, pero no me preocupo ahora mismo por los temas contractuales. Tengo tres o cuatro partidos en el medio y hay que preocuparse por el Zaragoza, nuestro próximo rival", sentenció el exNBA.