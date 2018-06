Formación es evolución. El trabajo metódico y el esfuerzo habitualmente desembocan en resultados, y el mundo del arbitraje no es ajeno a ello. Tradicionalmente denostada, la figura del árbitro y la percepción que se tiene de la misma han ido mejorando con el paso del tiempo, fruto de una sociedad más madura y, sobre todo, por el trabajo que se realiza desde el gremio arbitral, tanto interno como de puertas para afuera. Uno de los responsables de que el trabajo se haga, y se haga bien, es el lucense José Luis Corral García. El 29 de julio de 2016, Corral dirigía su último encuentro tras 21 temporadas a sus espaldas. Ahora es el vicepresidente del comité técnico de árbitros de Galicia, y su principal objetivo es uno: "Traballar".

"A ilusión da directiva é poñer os medios técnicos e de formación para acadar o mellor nivel posible, e que sexa recoñecido a nivel nacional. O reto que tes mídese en ascensos, pero traballar coa base é o fundamental. Coa xente que empeza, poñerlles todos os medios posibles para formalos e tratar de mellor a calidade arbitral que temos en Galicia, que penso que é moi boa", explica el excolegiado.

Corral es de los que cree que la formación es la clave en todos los aspectos de la vida. Incluida la imagen que pueden tener desde fuera de uno mismo: "A imaxe do árbitro vai a mellor. Evolucionou o fútbol e tamén evolucionou a figura do árbitro. Nós agora estamos ensinando a figura do árbitro, como traballamos pola semana, como se traballa a nivel de curso para que se vexa que o árbitro é un deportista", añade el vicepresidente del comité gallego.

"Se é difícil cos rapaces, coas rapazas... Pero bueno, comezouse a traballar e agora hai unha oportunidade moi bonita cos cursos para ascender á Liga Iberdrola"

"De feito, o ano pasado empezouse cunha actividade pioneira en España, unha actividade extraescolar que se fai en dous colexios, na Coruña no Liceo La Paz e en Ourense nos Salesianos. Amosamoslles aos rapaces como arbitrar partidos a traves de xogos, as normas, explicamos como é o día a día, os adestramentos... Comezamos a ver como saía a cousa, o ano pasado tivemos 30 alumnos e este ano na Coruña xa eramos 80 rapaces" relata Corral.

"Tamén é favorable para que os pais vexan distinta a figura do árbitro", añade el excolegiado, uno de los temas que todavía quedan pendientes en el fútbol base actual: "En categorías de base, o peor comportamiento é o dos pais. En adestradores e xogadores cambiou moitísimo. Agora os adestradores tamén pasan por un curso para obter a licenza onde unha das materias é regras do xogo, e chegan máis formados. Respetan máis a figura do árbitro. E tratamos de inculcarlle o mesmo aos pais", comenta el lucense.

Corral cree que el arbitraje gallego goza de un estado de salud "moi bo", aunque reconoce que necesitan incrementar el número de colegiados: "En Galicia somos sobre 1.300, pero agora temos novas competicións porque a Federación colle veteráns, fútbol 8, as competicións femeninas... Temos un número moito áis elevado de partidos, e tivemos que buscar árbitros como fora. De feito, unha das miñas responsabilidades é o proceso de captación. Tivemos que traballar moito para aumentar o número de árbitros", asegura Corral.

"E é moi complicado. Tratamos de ensinar a figura do árbitro por todos os rincóns, pero moitas veces non se ve", añade el vicepresidente.

Corral reconoce que, si es complicado encontrar árbitros, mucho más lo es captar mujeres para la causa: "Se é difícil cos rapaces, coas rapazas... Pero bueno, comezouse a traballar e agora hai unha oportunidade moi bonita cos cursos para ascender á Liga Iberdrola. Estase incremetando a participación", comenta Corral.

Además, el vicepresidente espera que "máis cedo que tarde" nos habituemos a ver árbitras en el fútbol profesional masculino: "Cada vez o vexo máis cerca. Nese sentido hai algo de machismo, pero está cambiando. A Liga Iberdrola da un alcance que en pouco tempo se vai ver. O fútbol feminino está medrando, en pouco tempo aumentará moito máis e será positivo", comenta.

Predecir el futuro es muy complicado, pero las tendencias parece que son esas y cimientos hay para ello. Sobre todo si la palabra que más repite un vicepresidente, y además con el convencimiento y la ilusión con lo que lo hace José Luis Corral, es "traballo".