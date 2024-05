Anthony Polite: "Jugar de 'cuatro' es bueno para mí; soy fuerte y atlético"

Veljko Mrsic, técnico del Río Breogán, definió recientemente a su jugador Anthony Polite (Lugano, Suiza, 1997) como "un gran profesional y una buena persona" porque no dejó de bregar muy duro en ningún momento, jugase pocos o muchos minutos, fuese o no convocado. En los últimos partidos el suizo, jugando como 'cuatro' —en este caso, la necesidad se hizo virtud cuando el helvético hubo de ocupar esa posición cuando el pívot lituano Martynas Sajus se lesionó— demostró todo su potencial y las razones por las cuales llegó al Breogán.

¿De dónde le viene su pasión, por el baloncesto?

Ya desde pequeño veía jugar a mi padre (fue jugador profesional). Con mi familia y amigos fui creciendo ya con un balón de baloncesto en las manos.

¿Qué recuerda de su juventud en el Saint Andrews School (Boca Ratón, Florida), donde incluso fue elegido en dos ocasiones jugador del año de All-Palm Beach?

Fue una etapa muy agradable. Era la primera vez que estaba lejos de mi casa, en Suiza, y la gente me acogió muy bien. Fue una buena experiencia y todavía hoy en día estoy en contacto con mis compañeros de aquel tiempo.

¿Y de su etapa universitaria en el Florida State Seminoles, donde jugó cinco campañas en la NCAA?

Mejoré mucho física y mentalmente porque era otro nivel superior al high school. Mis entrenadores en ese periodo también me ayudaron a progresar en todos los factores del juego. También sigo en contacto, a través de grupos de Whatspp o en Instagram, con todos los amigos que hice allí.

¿Tras su periplo universitario, por qué decidió cruzar el charco y venirse a Europa, concretamente al Asvel Lyon-Villeurbanne francés?

Lógicamente, poder jugar en la NBA era mi sueño de siempre, pero hacerlo en la Euroliga también. Cuando me llegó la oportunidad fue difícil decir que no.

Posteriormente recaló en el Hamburgo alemán, donde firmó unos números destacados tanto en la Liga como en la Eurocopa...

El entrenador creía mucho en mí y eso me ayudo mucho. Me aconsejó que cuando saliera al campo lo debía hacer concentrado y me hizo ver el jugador que soy. Fue muy fácil y nos entendimos bien.

Y desde ahí acabó en la Liga Endesa, en el Breogán, ¿por qué?

La ACB es la mejor competición de Europa y creí que era una gran oportunidad para poder jugar a un nivel más alto.

¿Le costó adaptarse al juego del equipo al comienzo de curso?

Sí, un poco sí. No era la temporada que esperaba, pero siempre me digo a mí mismo que todo ocurre por un motivo y, así, continué trabajando y trabajando y ahora estoy mucho más confortable.

¿La lesión en el aductor y la fascitis le cortó ese proceso de adaptación?

Puede ser que sí, aunque la fascitis ya la arrastraba de antes.

Tras reaparecer, una vez superada su dolencia, su papel en la plantilla fue secundario. ¿Fue difícil de asumir ese rol?

Fue complicado, claro. Es normal; el equipo estaba en una situación que no se esperaba al principio de la campaña. Yo sabía lo que le podía aportar al grupo, pero al principio no pude. Como he dicho antes, decidí trabajar mucho más. Esa es mi mentalidad: si trabajo ahora, sé que también lo estoy haciendo por mi futuro.

Para un escolta/alero como usted, ¿qué supuso actuar en la posición de ‘cuatro? ¿Debutó en el Breogán en ese puesto?

Ya había jugado ahí en el Hamburgo, pero muy poco. Es la primera temporada que lo hago y, de verdad, me gusta (ríe).

Por sus característica, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene para usted jugar en esa posición?

Creo que físicamente jugar de cuatro es bueno para mí, porque soy un jugador fuerte y atlético. Si no tengo enfrente un 'cuatro' que mida 2,15 metros, que puede postear muy fácil, no creo que vaya a tener demasiados problemas en defensa. Y en ataque me gusta porque soy más rápido que mis rivales y puedo tirar, hacer 1+1...

¿Qué le solicita Veljko Mrsic, su técnico, en esta posición?

Un poquito lo que me pedía antes: que lo haga con energía, intensidad en defensa y en ataque hacer lo que hago.

En los últimos encuentros firmó unas actuaciones sensacionales. Ante el Granada hizo su récord en la ACB de puntos (21), asistencias (4) y valoración (26). ¿Se ve preparado para asumir este rol protagonista en el equipo?

Yo hago lo mismo de siempre. Aporto mucha energía y continuamente voy al 100% para ayudar a mi equipo. Si en un partido debo anotar muchos puntos, lo hago; si debo defender, lo hago; si debo coger rebotes, lo hago... La plantilla me ayuda mucho porque me aportan mucha confianza.

Desde fuera, eso desprende. Además, su porcentajes en el lanzamiento han mejorado considerablemente. ¿Cuál es el motivo?

Estoy practicando mucho tirando después del entrenamiento con Ben (McLemore) o llego antes y practico con el entrenador. Trabajo y confianza.

¿Cómo fue la celebración tras el importante triunfo en Granada?

Muy bien. Hacía varios partidos que estábamos jugando bien, pero no lográbamos la victoria y esto aporta confianza. Además, muy contento por la afición, que tuvo que hacer un viaje muy, muy largo para ver el partido y el resultado fue bueno (sonríe).

Sobre el rival del domingo: "Va a ser un duelo muy duro; el Tenerife tiene muchísima experiencia"

Y ahora se enfrentan con el Tenerife. ¿Qué opina del rival?

Va a ser un enfrentamiento muy duro; es un equipo con muchísima experiencia y debemos preparar muy bien el encuentro durante esta semana para poder competir... y ganar.

¿Qué tipo de choque cree que les conviene más?

Pienso que debemos ser muy físicos y rápidos.

¿Y cómo se detiene ese ya mítico pick&roll central Marcelinho Huertas-Gio Shermanidi?

Sera complicado, pero seguro que vamos a encontrar una solución apropiada (sonríe).

¿Confía en la permanencia?

Sí, estoy convencido (tajante). Toda la temporada estuvimos trabajando muy duro para ello. Sabemos todo lo que ha acontecido, pero lo vamos a pelear hasta el final.

Me gustaría continuar en el Breogán. Creo que es un club muy bueno para mí, con un ambiente muy beneficioso

Y en ese caso, ¿valoraría usted continuar en el conjunto celeste?

Sí, sí que me gustaría. Creo que el Breogán es un club muy bueno para mí, con un ambiente muy beneficioso.

¿Cómo es jugar en el Pazo?

Te aporta una bola de energía cuando estás en el campo. Te aporta una sensación en la que deseas darlo todo. Sabemos que quedan dos partidos en casa y creo que será importante el factor ambiente.

¿Qué es lo que más le gusta y le digusta de Lugo?

Lo que más, la comida y la gente; lo que menos... cuando vine a España yo creía que iba a ser un clima cálido (ríe), pero luego comprobé que aquí hace frío.

Definitivamente fue a elegir la parte de España fría, ¿no cree?

Sí, sí (carcajea).

Para finalizar, ¿qué mensaje le mandaría a los aficionados breoganistas?

Que nos apoyen como hacen siempre; los vamos a necesitar para el duelo de este domingo ante el Tenerife y que vamos a hacer un muy buen partido.