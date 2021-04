Diego Epifanio: "Jugamos buen baloncesto"

Ganas de romper con una racha de dos derrotas en la LEB Oro, algo inédito en la temporada 2020-2021 hasta el pasado domingo. Con estas sensaciones, y también con respeto al rival, encara el Río Breogán, líder del Grupo por el ascenso, la visita mañana a la cancha del Almansa (19.00 horas), un equipo con un mérito inconmensurable, considera el entrenador del equipo lucense, Diego Epifanio.

"Creo que ya lo he dicho alguna vez, no sé si públicamente, que si viviéramos en Estados Unidos estarían haciendo una película sobre Almansa y el coach Perelló, que tendría una estatua allí, al lado del pabellón. Creo que han conseguido salir de lo más abajo de las profundidades del baloncesto y año tras año han conseguido el objetivo de ascenso tras ascenso y ahora, con el buen trabajo que de nuevo han hecho, se han metido en el grupo de ascenso y, bueno, creo que es un club que ha hecho las cosas muy bien y tienen un cuerpo técnico que trabaja también muy bien», dijo el técnico del Río Breogán al preguntarle los medios ayer en rueda de prensa sobre qué piensa del equipo que entrena Rubén Perelló.

Epifanio abundó en aspectos técnicos del Almansa, al que considera, sobre todo, "un equipo muy bien trabajado". "Los jugadores saben lo que tienen que hacer cada uno en cada momento. Es un equipo muy estructurado para, sobre todo, tener soluciones en cada momento del partido y eso es lo que les ha conseguido estar en el grupo por el ascenso", añadió.

EVITAR DUDAS. Pero el técnico del Río Breogán piensa, sobre todo, en su equipo y en cómo romper una racha de dos derrotas consecutivas. "El equipo está trabajando bien. Cuando vienes de dos derrotas tienes que evitar que vuelvan las dudas. Tenemos que trabajar como hasta ahora, enfatizando en las circunstancias de los partidos. Tenemos que adaptarnos a lo que hacen los demás rivales, las estructuras que tienen los nuevos rivales que nos tenemos que enfrentar ahora», dijo el técnico del equipo celeste, quien además reconoció que cuenta con todos sus jugadores para el encuentro de mañana con el único problema de Mo Soluade —"unas molestias que intentan eliminar los servicios médicos y los fisioterapeutas", dijo Diego Epifanio—.

Pese a la derrota ante el Alicante, el técnico del Río Breogán quiso comentar los aspectos positivos de ese partido, aunque tampoco tuvo problema en citar los que vio como negativos. "Hay cosas que tenemos que evitar para jugar mejor. Pero el esfuerzo individual de los jugadores fue muy bueno y creo que jugamos un buen baloncesto, lo que pasa es que Alicante lo hizo mejor, sobre todo al comienzo, y luego en el momento en que ellos se quedaron un poco cuesta arriba también tuvieron acierto», explicó. regresó salva arco.

Por otro lado, Epifanio celebró el regreso, el pasado domingo, del capitán breoganista, Salva Arco. "Salva nos ayudó a nivel de anotación pero yo no me quedo con eso. Yo me quedo con que Salva es nuestro capitán, que ha vuelto al equipo, que en los momentos complicados suma, se multiplica. Volvía después de mucho tiempo sin jugar y sus sensaciones a nivel de piernas fueron muy buenas", dijo.

Respecto al último fichaje del equipo hasta el momento, el pívot mexicano Israel Gutiérrez, el técnico breoganista destacó su "actitud" y comentó que confía en que ayude a que el equipo "sea mejor". "Estamos satisfechos con el trabajo de Israel. Nos está aportando un gran nivel de entrenamiento, nos permite no bajar en las rotaciones de entrenamiento y cubrir algún percance en el día a día en el entrenamiento, y eso nos permite tener más nivel como equipo durante la semana y más nivel, seguro, como equipo en cada partido. Estamos muy contentos con él, con su trabajo y, sobre todo, con su actitud. En el día a día nos ayuda muchísimo", finalizó.