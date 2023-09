Los jugadores del Río Breogán 2023-2024, uno a uno

El Río Breogán arranca la temporada este domingo en el Pazo recibiendo al poderoso Baskonia. La parroquia celeste aguarda el choque con ilusión tras varios meses sin partidos de Liga. Así serán los protagonistas, uno a uno, de una nueva campaña en la ACB

Bases

31. Zan Mark Sisko

Base - 1,91 m

Eslovenia

26 años

Zan Mark Sisko. ACB PHOTO

EL BASE ESLOVENO debutó muy joven, a los 16 años, con el equipo de su ciudad natal, el Union Olimpia de Ljubljana. Tras asentar su juego compitiendo en varios equipos balcánicos, fichó por el Bayern de Múnich alemán en 2019, club con el que llegó a disputar 67 partidos en la Euroliga. La temporada pasada no fue fácil para él —estuvo prácticamente fuera del equipo desde noviembre—, y sus promedios fueron discretos: 2 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 16 minutos jugados por partido. Viene a Lugo teóricamente con el rol de base titular y con muchas ganas de reivindicarse. Calidad en la dirección del juego desde luego no le falta, lo que incluso le llevó en 2017 a estrenarse con la selección de Eslovenia. Aunque no es un jugador especialmente veloz, sí es inteligente, un especialista en circular la pelota con fluidez. Además, posee capacidad para asistir y anotar desde el perímetro.

10. Sergi García

Base - 1,93 m

España

26 años

Sergi García. ACB

EL BASE MALLORQUÍN inicia su segunda temporada en el Río Breogán tras haber cumplido con creces el curso pasado, en el que por fin encontró la continuidad en su juego tras pasar previamente por varios equipos de la Liga ACB. Esto incluso le permitió regresar a la selección española para las ventanas Fiba disputadas el pasado mes de febrero, enfrentándose a Islandia e Italia. Sergi García se comporta como un veterano pese a tener tan solo 26 años. Es un jugador vivo, con pillería —lo demuestra en cada instante—, con un juego eléctrico y veloz. García es capaz de cambiar el sino de un encuentro con sus cambios de ritmo, penetraciones o incluso generando sus propios lanzamientos desde larga distancia. De hecho, a Sergi García nunca le tiembla la mano cuando sube la temperatura. La campaña pasada firmó unos porcentajes de 6,6 puntos, 2,7 rebotes, 1,9 asistencias y 18,9 minutos jugados por partido. También destaca por su polivalencia, ya que puede desenvolverse como escolta.

23. Érik Quintela

Base - 1,84 m

España

32 años

Erik Quintela

EL BASE LUCENSE acaba de renovar hasta el año 2026 con el Río Breogán. Esta es su cuarta temporada con el conjunto celeste, tercera consecutiva, ya que vistió la elástica celeste en el curso 2012/2013, en el que llegó a disputar el play off de ascenso a la Liga ACB. Tras unos años de periplo por diversos equipos de España y Portugal, por fin regresó a su casa. Con el Breogán promedió la campaña anterior 0,5 puntos, 0,8 rebotes, 0,6 asistencias y 5,4 minutos por partido. Ostenta la capitanía del equipo de forma magistral, en perfecta simbiosis con la afición. Como acontece con su hermano Sergi, su relación trasciende lo meramente deportivo, ya que llevan el breoganismo en las venas. Es un jugador que siempre cumple en la cancha, gracias a su tesón y a su rigor táctico en la dirección. Pero el mayor de los Quintela destaca especialmente por ser un defensor duro, constante e implacable. Un hombre de equipo, de club.

Escoltas

2. Anthony Polite

Escolta - 1,98 metros

Suiza

26 años

Anthony Polite. ACB

EL ESCOLTA NACIDO en Lugano arribó a Europa, al Asvel Villeurbanne galo, tras formarse como jugador en Estados Unidos. En su etapa universitaria en Florida State Seminoles (2017/22) fue asumiendo progresivamente un rol más importante en el equipo. Tras permanecer una sola temporada en el conjunto frances, fichó por el Hamburgo Towers de la Bundesliga alemana, en donde la campaña pasada promedió 13,2 puntos, 5,2 rebotes, 1,3 asistencias y 26,5 minutos de juego. Tras firmar estos números, no llega al Río Breogán como un desconocido, pero sí como un talento prometedor que quiere afianzar su carrera en el viejo continente. Posee un físico y una capacidad de salto impresionantes. Maneja bien la pelota y es un penetrador nato, que se desenvuelve a la perfección en campo abierto. Se espera que aporte muchos puntos al conjunto celeste, también desde los lanzamientos de media/larga distancia en el juego estático. Muy fiable en los tiros libres.

42. Sergi Quintela

Escolta - 1,85

España

27 años

Sergi Quintela. ACB

SERGI QUINTELA VA camino de convertirse en una leyenda viva del breoganismo. Lleva vinculado al club desde el año 2016,aunque la mayor parte de la temporada 2018/19 jugó decido en el Força Lleida. Solo el mito Manel Sánchez, con 213, ha jugado hasta el momento más encuentros con la celeste que el escolta lucense (199). Si las lesiones lo respetan, esta misma temporada puede superar ya esa cifra. Sergi es el alma del equipo; jamás se rinde y su conexión con la grada es mutualista. Es un consumado especialista defensivo, dueño de unas manos rápidas para birlar la bola al rival. Poseedor de una buena técnica individual, es un estupendo manejador de la pelota con ambas manos y un excelente penetrador. Nunca se esconde en el lanzamiento exterior. Además, tiene unos buenos porcentajes dede la línea de personal. La campaña pasada promedió en la ACB 5,6 puntos, 2,2 rebotes, 0,9 asistencias y 16,7 minutos de juego.

14. Albert Ventura

Escolta - 1,92 metros

España

31 años

Albert Ventura. ACB

EL ESCOLTA CATALÁN es todo un símbolo en el Joventut de Badalona, club en el que jugó durante las últimas 13 temporadas. Albert Ventura es el tercer jugador que más partidos disputó con esa camiseta en la dilatada historia del club verdinegro, solo por detrás de las leyendas del baloncesto español Rafael Jofresa y Jordi Villacampa. Llega al Río Breogán como presunto quinto cupo para disputar la Basketball Champions League. Es un jugador veterano, curtido en numerosas batallas importantes con la Penya en todas las competiciones que ha disputado: play offs en la Liga ACB, fases finales de la Copa del Rey o competiciones continentales, como la Eurocup. Su rol en esta pretemporada en el equipo breoganista ha sido hasta el momento secundario, pero Ventura es un jugador capaz de aportar tiro o defensa, adaptándose a las necesidades del entrenador croata Veljko Mrsic en cada momento.

Aleros

8. Matas Jogela

Alero - 2,01 metros

Lituania

25 años

Jogela. ACB

EL FICHAJE DEL alero lituano, que podría actuar también como escolta, le aportará versatilidad al equipo de Veljko Mrsic. Por su altura, 2,01 metros, Jogela ayudará también en el rebote y en defensa, pero su rol principal en el Río Breogán podría ser el de tirador, especialmente desde más allá de la línea de 6,75. Es previsible que tanto su número de tiros como el porcentaje de acierto vayan aumentando según su aportación en el equipo siga creciendo, tal y como le aconteció en el Neptunas Klaipeda. En el equipo lituano firmó la pasada temporada los siguientes números: 13,2 puntos, 4,9 rebotes, 2,2 dos asistencias y 25,8 minutos por partido. También estuvo en la preselección de su país. Además, es un jugador con movilidad y capacidad de atravesar la cancha con rápidez. Si su adaptación es buena, puede ser no solo una de las grandes sensaciones del conjunto de la ciudad de la muralla, sino de toda la Liga ACB.

9. Stefan Momirov

Alero - 1,98 metros

Serbia

23 años

Momirov

EL ALERO SERBIO es un killer cuando tiene la muñeca caliente, lo ha demostrado sobradamente en numerosos partidos durante la temporada pasada en el conjunto breoganista. No rehuye la responsabilidad de tirar, lo que siempre es sustancial en cualquier equipo. Pero, además, Stefan Momirov goza de la confianza plena de su técnico para las labores defensivas; de hecho, es un jugador muy utilizado por el entrenador croata. En este aspecto nunca regatea los esfuerzos y tiene unas manos rápidas para incomodar y robarle la pelota a los rivales. Cuando llegó a Lugo, pocos confiaban en que un jugador prácticamente desconocido —su anterior equipo fue el Kolossos Rodas, de la liga helena— tuviera un papel tan determinante durante toda la pasada campaña en la ACB. Acreditó unos porcentajes de 5,9 puntos, 2,5 rebotes, 0,7 asistencias y 22,3 minutos de media por partido. A estos habría que añadirle los imponderables que no figuran en ninguna estadística.

Ala-pívots

6. Matej Rudan

Ala-pívot - 2,08 metros

Croacia

22 años

Rudan. ACB

EL BALONCESTISTA CROATA viene cedido por el Bayern de Múnich alemán. Es otro balcánico polivalente —ala-pívot/pívot— que llega para reforzar el juego interior del Río Breogán, jugando al poste. Si el entrenador confía en él, atesora potencial suficiente como para explotar definitivamente aquí. Es ágil para su estatura (2,08 metros) y no desdeña el tiro desde más allá de los 6,75 metros. Durante esta pretemporada ha dejado buen sabor de boca, pero habrá que esperar por su rendimiento cuando las balas ya no sean de fogueo. Se unió en el 2018 al segundo equipo del conjunto muniqués tras jugar en la cantera del mítico Cibona de Zagreb. En la pasada campaña compitió en el Mega Basket, de la ABA Liga, la competición que reúne a conjuntos de seis países balcanicos. En el conjunto de Belgrado promedió 12,8 puntos, 5,5 rebotes, 1 asistencia y 12,8 puntos por partido.

21. Juan Fernández

Ala-pívot - 2,10 metros

Argentina

20 años

Juan Fernández. ACB MEDIA

TRAS DOS TEMPORADAS compitiendo en la ACB en las filas del Fuenlabrada, el ala-pívot argentino recala en el Río Breogán con ganas de hacerlo bien para quitarse las penas de encima. En Madrid vivió en un contexto difícil en el que el club fuenlabreño acabó descendiendo a la LEB Oro, y con la selección albiceleste no logró clasificarse para el Mundial celebrado recientemente en Filipinas e Indonesia. Aunque muy joven (20 años), tiene calidad suficiente para triunfar en el conjunto celeste. Además, como se pudo observar en los partidos de preparación del Río Breogán. derrocha energía, garra y defensa y anota con cierta facilidad. Es ágil y tiene recursos suficientes para jugar puntualmente como cinco. Si incorpora a su repertorio la regularidad en el acierto en el tiro exterior, será muy importante en la plantilla. La pasada temporada promedió 6,4 puntos, 2,9 rebotes, 0,4 asistencias y 16,7 minutos por encuentro.

7. Dimitrios Agravanis

Ala-pívot - 2,08 metros

Gracia

28 años

Agravanis. MEDIA CENTER ACB

EL ALA-PÍVOT GRIEGO acaba de firmar un contrato de cuatro meses con el Río Breogán en sustitución del lesionado Toni Nakic. En noviembre de 2022 fichó por el Peristeri de la liga helena, a las órdenes del técnico Vassilis Spanoulis, aportando unos buenos porcentajes: 10,9 puntos, 5,1 rebotes, 2,4 asistencias y 23 minutos por partido. A finales de enero de 2023, el Panathinaikos se fijó en él. En el club ateniense disputó 4 partidos de Euroliga y 14 de la competición doméstica, rubricando también unos buenos números. Agravanis es un jugador granítico, fuerte, ágil para su estatura (2,08 metros), buen penetrador y capaz también de abrir el campo cuando se necesite. En consecuencia, aporta aún más versatilidad a la plantilla de Veljko Mrsic. En esta pretemporada todavía se le ha visto jugar poco en Lugo por culpa de unas molestias. Un fichaje sin duda muy interesante para la exigente temporada que se avecina, con Liga ACB y BCL en el sendero.

99. Toni Nakic

Ala-pívot - 2,01 metros

Croacia

24 años

Toni Nakic. C. CASTRO

EL JUGADOR CROATA arribó a Lugo la temporada pasada procedente del Cibona de Zagreb. Lo hizo con discreción, pero poco a poco se fue ganando la confianza de su entrenador y el cariño de la afición, bien jugando como cuatro o como tres. Los porcentajes que acreditó fueron los siguientes: 8,6 puntos, 3,1 rebotes, 1,3 asistencias y 24,7 minutos de juego. En el lanzamientos desde más allá de 6,75 acreditó un nada desdeñable 39% de acierto, con 4,1 triples lanzados por encuentro. En consecuencia, dotó al Río Breogán de un arma imprescindible para romper las defensas en zona del rival. Aparte de esto, suma penetración, rebote e intensidad defensiva. Todo un lujo contar con el jugador nacido en Sibenik. Aunque estará ausente durante algunos meses del conjunto lucense —se acaba de operar de una rotura de menisco—, las previsiones sobre su recuperación son más optimistas de lo que se preveía en un principio.

19. Martynas Sajus

Pívot - 2,08 metros

Lituania

27 años

Sajus. ACB

EL JUGADOR LITUANO se formó en la escuela de baloncesto del Zalgiris Kaunas, de cuyo primer equipo llegó a formar parte. Conoce ya la Liga ACB, en la que participó en las filas del Manresa firmando unos promedios interesantes. Asimismo, Sajus se mostró muy fiable desde el lanzamiento tanto desde la línea de tiro libre como cerca del aro rival. La campaña pasada actuó en el Buyukçekmece turco, aportando 10,5 puntos, 5,4 rebotes, 2,3 asistencias y 24,3 minutos de media por partido. Se trata de un ‘center’ nato —de hecho, es el único jugador interior breoganista que no podría jugar de cuatro—, fuerte, con un físico rocoso y una buena capacidad para defender a los pívots rivales. También aportará rebote y puntos en la pintura. Además, su tiro desde media distancia también es fiable. Martynas Sajus viene al Río Breogán con esta finalidad: apuntalar su juego interior, como se ha podido bosquejar durante la pretemporada.

35.Mouhamet Diouf

Pívot - 2,08 metros

Italia

22 años

Diouf. ACB

EL BALONCESTISTA SENEGALÉS con pasaporte italiano fue el último en incorporarse a la disciplina breoganista tras haber disputado el pasado Mundial de baloncesto en Filipinas e Indonesia con la selección transalpina. Es la primera vez que juega fuera de su entorno tras pasar toda su vida deportiva vinculado al Reggio Emilia, primero en las categorías inferiores y posteriormente en el equipo que milita en la Lega di Pallacanestro. La pasada temporada en Italia promedió 6 puntos, 3,2 rebotes, 0,3 asistencias y 14 minutos de juego por encuentro. Es un pívot con un físico muy importante, ágil, veloz y con capacidad de intimidación, En los dos partidos de pretemporada que jugó en el Río Breogán ya se ganó la gracia de la afición breoganista por sus ganas e intensidad. Además, se mostró fiable desde la línea de personal y no se cohibió desde el lanzamiento exterior . Es un jugador joven, 22 años, y el técnico Veljko Mrsic todavía deberá pulir ciertas cualidades de su juego.

EL CUERPO TÉCNICO

Mrsic. ACB Photo

► VELJKO MRSIC ha demostrado en el Río Breogán su valía y que se trata de un entrenador de garantías. Cuando se hizo cargo del equipo tras la renuncia de Paco Olmos ya dejó su impronta. La pasada temporada, con una plantilla prácticamente nueva, supo trasladar su filosofía de juego a los jugadores: exigencia máxima, intensidad y juego coral. Este año le toca recomenzar de nuevo. Nadie mejor que él para hacerlo.

► El lucense FERNÁN VARELA se incorporó al cuerpo técnico del club la temporada pasada procedente del Ensino. Entrenador con grandes dotes para la formación de jugadores, lo que demostró en su etapa en el Estudiantes de Lugo, aporta capacidad de trabajo y habilidad para dirigir.

► QUIQUE FRAGA es el responsable de scouting del equipo. Vinculado al Río Breogán desde hace muchos años, Fraga ejerció como primer entrenador del equipo tras la baja por enfermedad de Lisardo Gómez (2016) y como segundo durante la etapa de Natxo Lezcano en el banquillo. Un gran entendido de baloncesto, fiable y trabajador.