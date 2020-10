Los jugadores del Breogán permanecen aislados

El CB Breogán anunció a última hora de la tarde de este jueves la detección de un positivo por el covid en uno de los jugadores del primer equipo. Según la nota emitida por la entidad "un membro deu positivo en covid nunha proba de rastrexo".

Siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias y el propio de la Federación Española de Baloncesto (FEB), todo el personal del club lucense será sometido a pruebas PCR en las próximas horas. Hasta conocer los resultados, tanto los jugadores como los técnicos —todos asintomáticos en estos momentos— están obligados a permanecer aislados en sus domicilios.

Esta circunstancia no alterará la trayectoria en la competición del Leche Río Breogán, ya que el encuentro que tenía que disputar este fin de semana —estaba previsto para la tarde del domingo—, ya había sido aplazado por varios casos de covid en el conjunto rival, el Tizona de Burgos.

Si no surgieran nuevos positivos, la situación deportiva del equipo lucense se normalizaría casi de inmediato. El infectado tendría que permanecer diez días aislado pero el resto de sus compañeros podrían volver a la actividad en cuento conozcan los resultados.

OPCIONES. La situación más problemática, deportivamente hablando, se produciría en el caso de que se produjeran más de dos positivos. En este caso se consideraría brote y, por lo tanto, todo el equipo quedaría en cuarentena al menos durante diez días siempre que no hubiera síntomas. Esto supondría que el encuentro de la tercera jornada de la LEB Oro que el Leche Río Breogán debe disputar en A Coruña el sábado 31 tendría que ser aplazado.

Los jugadores afectados, es decir con PCR positivo, si no presentan síntomas guardarán un aislamiento domiciliario de diez día. Los sintomáticos deberán permanecer al menos 14 días en aislamiento. El protocolo de actuación de la FEB establece que "no podrá integrarse al equipo ningún componente que habiendo sido positivo y con síntomas no esté asintomática y tenga una PCR negativa y el alta médica correspondiente".

En principio, en el Leyma Estudiantes —algunos jugadores alternan entrenamientos con el equipo de la EBA y con el Leche Río Breogán— no se ha detectado ningún caso. Sí hubo un positivo en el test de antígenos pero el jugador dio negativo en el PCR. De todas formas, y como establece la normativa, todos los jugadores que tuvieron contacto con el jugador, es decir, los que la plantilla de EBA, están recluidos en sus casas mientras no conozcan los PCR a los que han sido sometidos.

En este caso tampoco habrá consecuencias deportivas, porque la competición para el Estudiantes de Lugo todavía no ha dado inicio. El equipo lucense iniciará su andadura en la EBA el domingo día 1 de noviembre a las 19.00 horas con el Gijón Baloncesto como rival.